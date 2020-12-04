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Erkut Yılmabaşar yazdı... 3 gün 4 olsun diyenler var! Aman Karantinasız girişlere dikkat!

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Erkut Yılmabaşar yazdı... 3 Günlük Karantinasız girişler şimdilik 14 gün askıya alındı... Ama Yılbaşı gecesi 3 gün 4 olsun diyenler var! Aman Karantinasız girişlere dikkat!
Erkut Yılmabaşar yazdı... 3 gün 4 olsun diyenler var! Aman Karantinasız girişlere dikkat!

Covid-19 pandemisinin dünyada 2. Dalgası yaşanıyor.

Ülkemizde ise belki de ilk kez izolasyon altında yaşayan bir toplumun korunmasına neden oldu Kıbrıs Sorunu...

3 Günlük Karantinasız girişler şimdilik 14 gün askıya alındı...

Yeni yıl geliyor ülkeye 6 bin kişinin gelmesi muhtemel.

Nasıl tedbirler alınacak?

3 Günlük Karantinasız girişler şimdilik 14 gün askıya alındı... Ama Yılbaşı gecesi 3 gün 4 olsun diyenler var! Aman Karantinasız girişlere dikkat!

Üstelik kumarhanelerde Covid-19 vakaları görülmeye başlamışken...

Ve de vakalar özellikle Girne bölgesinde yoğunlaşmışken...

Aman ne olur yapmayın..

Aşının artık çıkma aşamasına geldiği bir dönemde bu kadar korunaklı bir toplumsal yapıyı yeniden salgın tehdidi altında bırakmayın...

 

HP yeniden UBP’ye dönebilecek mi?

 

30 gündür hükümet kurma çalışmaları devam ediyor.

HP UBP ile hükümet bozarken PM toplantısı sonrası resmen düğün dernek yapmıştı.

HP 4’lü hükümetin kurulması ile ilgili Erhürman’ın Başbakanlığı’na blokaj koymuştu, peki UBP ile yeni bir izdvaçta Ersan Saner’in Başbakanlığına tamam diyebilecek mi?

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Güven oyu krizi de gözden kaçmasın!

Hükümet kurma sürecinin sona ermesinin en büyük nedenlerinden biri de HP’nin yek vücut  görünmüyordu.

HP milletvekilleri çeşitli açıklamalar yaparak süreci adeta baltaladı.

CTP 4’lü koalisyon hükümetinin HP’deki bu dalgalanma nedeni ile güven ortamını yitirdiğini ve Meclis’ten de güven oyu alamayacaktı.

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Bir Kızılderili atasözü der ki  “beyaz adam bir gün paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak”.

Tam da böyle günlerden geçiyoruz...

Bir tarafta sağlık diğer tarafta para kazanma hırsı...

Bakalım kim galip gelecek...

 

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