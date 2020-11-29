Erkut Yılmabaşar yazdı...4’lü hükümet mi? UBP’li  hükümet mi?

Memlekette HP’nin hükümetten çekildiğini açıkladığı günden itibaren resmi olarak icraat yapabilen bir hükümet yok.

Halkın Partisi ne olmuştu da UBP ile hükümeti bozmuştu?

Biraz geriye gidelim...

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın taa Topralanıyoruz Hareketi’nden bu yanı deklere ettiği hatta konunun öncesinin de olduğu bilinen “Kapalı Maraş’ın Türk Yönetimi altında açılıp mülklerin sahiplerine iadesi” projesi Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 gün kala ortağı UBP tarafından Özersay’ın ve partisi HP’nin haberi bile olmadan yürürlüğe kondu.

Bu hareket UBP-HP izdivacını sonlandıran bardağa damlayan son damla oldu ...

Öncesinde İmar planı ile ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a bir takım medya da kullanılarak edilmemiş laf lakırdı kalmamış hatta dönemin UBP Gensel Sekreteri Ersan Saner tarafından “Küçük Kadın” bile denmişti. Gerçi sonrasında Saner ben öyle bir şey demedim demiş olmasına rağmen İmar planı bir türlü yürürlüğe konmamış adeta Baybars’ın ve de HP’nin üzerinde çalıştığı proje ÇÖPE atılmıştı.

UBP, HP ile imzaladığı ortaklık protokolünü mesela KIB-TEK’de delik deşik etmiş. Kararlar oy birliği ile alınır ilkesini yerle bir etmişti.

Hükümet bozulunca ise daha önce HP’li KIB-TEK üyeleri tarafından polise şikayet edilen ve de hakkında mahkemesi bulunan eski müdür HP yokmuşcasına yeniden Müdürlüğe atandı.

HP’nin haberi olmadan 500’e yakın istihdam da UBP tarafından seçim için açıkça Personel Dairesi kullanılarak yapılmış sınav filan yapılmamıştı.

Bunlar ve de daha fazlası HP’nin ortaya çıkış nedeni olan şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini toplum gözünde yerle bir etti.

Tüm bu yaşananların sonucunda siyaset sahnesine %21 halk desteği ile giren Kudret Özersay’ın 9 Milletvekili ve de hükümet ortağı olduğu halde girdiği seçimde %5’lerde kalmasının en büyük nedeni oldu.

HP şimdi yeniden karar aşamasında.

Ya fabrika ayarlarına dönerek yeni bir çıkış denemesi şansını yakalamayı deneyecek ya da ortaya çıktığı adil bir düzen, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri yokmuşcasına onca deneyimden sonra yeniden UBP ile bir hükümet kuracak.

Kararı bundan daha 15 gün önce HP’nin UBP ile hükümet kurulmasına HAYIR diyen 45 Parti Meclisi üyesi verecek elbet.

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CTP’de ise Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Akıncı’nın emekliye ayrılıyorum demesi ile solda yeniden toplumsal liderliği yakalama şansı var.

Tufan Erhürman’ın toplumun tüm kesimleri ile ısrarcı diyalog çabaları karşılık bulmaya devam edecek.

CTP olası bir 4’lü koalisyon hükümetini kurabilir ve ülkeyi çok zor da olan “Pandemi Koşulları”ndan çıkarıp sağ salim bir “demokratik ortamda” yapılacak seçime götürebilirse büyük bir toplumsal başarıya imza atmış olacak.

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TDP ise daha önceki 4’lü koalisyon hükümetinde yaptığı hataları tekrarlamaz ve alanında uzman kişilerden oluşacak teknokrat bir hükümet oluşumuna “olur” der ise toplumda daha görünür bir hal alacaktır.

Burada kritik kararı verecek olan, hem memleketin hem de TDP’nin geleceğini şekillendirme noktasında Cemal hocaya büyük görev düşüyor.

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DP’de ise Genel Başkan Fikri Ataoğlu ile Serdar Denktaş ve Dr. Çağman’ın arasındaki “LİMONİ” buzların erimesini sağlayacak olan yegane formül belki de alanında uzman teknokrat bir kabine ile hem DP’nin hem de ülkenin yeniden yapılanmasının önünü açmak olacaktır.

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bir erken seçim hükümetine dıştan destek vereceğini defalarca açıkladı. Şimdi seçim Mayıs’ta mı olsun Eylül’de mi? Tartışması yapılacak zaman olmadığını ve de ne kadar samimi bir söylemde bulunup bulunmadığını toplum bir kez daha görme şansı yakalayacak.

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UBP ise bir an önce kurultayını bitirmeli başkanını seçmeli.

UBP bu ülkenin iki büyük partisinden biri UBP’nin her zaman, her dönemde hükümete gelme olasılığı en yüksek parti olarak bu kadar dağınık bir halde olması ve de genel başkan seçimini hükümet olasılıklarına bağlaması toplumun dikkatlerinden kaçmıyor.

UBP bir kez daha kendine sormalı.

Her kazandığı seçimden sonra diğer partiler kendisi ile neden hükümet kurmak istemiyor?

Bu sorunun cevabı Kıbrıs Türk demokrasisinin daha ileri bir noktaya taşınması anlamında çok önemlidir.