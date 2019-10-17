Erkut Yılmabaşar yazdı... Adaylar netleşiyor, artık malumun ilanı kaldı!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy uzun süredir UBP’lilerin aklından geçeni söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, katıldığı TV programında Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuşarak "UBP kesinlikle bir aday çıkaracaktır ve bu aday da Ersin Bey'dir" dedi.

Taçoy açık açık Tatar UBPnin Cumhurbaşkanı adayı olmalı dedi.

Taçoy o kadar kendinden emin konuştu ki UBP’nin bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını ve bunun da Başbakan Ersin Tatar olduğunu açıkladı.

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Başbakan Tatar son dönemlerdeki “C’MON ERS” üzerinden girdiği polemikler ile aslında toplumda pozitif yönden bir algı oluşturdu. Ulaşılabilir ve hoş görülü başbakan algısı yerleşti.

UBP’yi ve örgütlerini mobilize edebilirse aday olacağı seçimde 2. Tura kalma olasılığı oldukça yüksek.

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CTP karar aşamasında, Erhürman aday

CTP Kurultayını yaptı. 75 Kişilik Parti Meclisi belirlendi. Parti Meclisi toplanıp MYK’yı seçecek. MYK Cumhurbaşkanlığı süreci ile ilgili Parti Meclisi’nin daha önce aldığı CTP’nin adayını belirleme sürecin işletecek.

Muhtemelen bir sonraki toplanacak Parti Meclisi’nin önüne başkan Tufan Erhürman’ın ismi gidecek.

UBP’den sonra CTP de Parti Meclisi’nde kendi başkanını Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek.

CTP, 1970’de kurulan bir parti.

Kuzey Kıbrıs’ın en örgütlü partilerinden biri…

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti başkanı dışında ilk kez birisini, Meclis Başkanı Sibel Siber’i aday gösterdi.

CTP’nin geleneksel tabanı bunu çok beğenmedi ve CTP’nin birçok oyu Mustafa Akıncı’ya kaydı.

Buna rağmen Siber %20’yi aşarak yarışı 3. olarak bitirdi.

Erhürman’ın durumu ise biraz farklı.

CTP’nin Genel Başkanı olması partisinin çok büyük oranda kendi etrafından birleşmesini sağlayabilir hatta bunu da aşıp birçok farklı sol ve sağ kesimden ve de akli selim insanlardan destek alıp ikinci tura kalacak oya ulaşması bekleniyor.

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HP’de aday Özersay

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini sağır sultan bile duymuştur. Özersay esasen siyasete girme sebebi olan Cumhurbaşkanlığı makamı için aday olacaktır. Olmaması büyük sürpriz olur.

Özersay’ın toplumsal algısı çok iyi görünmüyor. Halen 4’lü hükümeti neden bozup UBP ile hükümeti nasıl kurduğunu topluma anlatamadı.

Ancak geçtiğimiz 2015 seçimlerinde de başlangıçta desteği düşük olmasına rağmen seçime 3 hafta kala her ne olduysa sihirli bir el değişmiş ve Özersay hızla halk desteğini yükseltemeye başlamıştı.

Seçime 3 hafta da süresi olsa, Özersay’ın yakaladığı/yakalattırıldığı bu çıkışla ikinci tura kalması muhtemeldi.

Anlaşılan Özersay, yine böyle bir sihirli ortamın yola çıktıktan sonra oluşabileceğini düşünüyor.

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Akıncı 3’lü zirveyi bekliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da henüz adaylık sinyalleri vermiş olsa da net olarak ben adayım demedi.

Görevde de olmasının sebebi ile Kıbrıs sorununda olabilecek son hamlelerin olup bitmesini bekliyor.

Muhtemelen yılbaşına kadar bir 3’lü görüşme Avrupa’nın bir şehrinde gerçekleşecek. Görüşmede “Referans Kavramlarında” uzlaşılıp uzlaşılmayacağının taraması yapılacak.

Bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aday olup olamayacağı meselesini artık netleştirecek.

O güne kadar da halktaki tepkileri tartıp ölçecek… Halktan işareti alması durumunda adaylığını açıklayacak.

Seçimde 2. Tura kalması en muhtemel adaylardan biri olarak kampanyasına başlayacak.

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Denktaş yoklamaya devam ediyor

Ve yılların siyasetçisi Serdar Denktaş ansızın DP Genel Başkanlığı’nın bıraktı…

%65 Cumhurbaşkanı adayıyım diye de açıklama yaptı.

Denktaş DP ve YDP’nin ortak adayı olmayı başarırsa bir de yanına UBP içerisindeki küskün Milletvekillerini de almayı başarırsa önemli bir odak olmayı da başarmış olacak.

YDP kendi adayını çıkarmak için karar almıştı Ocak ayında.

Şimdi buna bir formül aranıyor. YDP’nin de DP’nin de amblemi “MEŞALE”…

Anlaşılan odur ki Serdar Denktaş iki meşaleyi oy pusulasında birleştirmek istiyor.

Tüm bunlar başarılabilirse Denktaş’ın da iddialı bir aday olarak 2. Turu zorlaması bekleniyor.