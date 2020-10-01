Erkut Yılmabaşar yazdı.. "Ankara ile arası açık olma" hezeyanı...

Bazı çevrelerde seçimi kaybetme haleti ruhiyesin den midir nedir? Tam olarak toplumun da algılayamadığı, netleşmeyen bir hezeyan hali var.

Kıbrıs Türk liderliği ile Ankara’nın arası açık hezeyanı!

Kavga etmeme mottosu! 10 yıldır ilişkiler en kötü noktasında söylemi!

Oysa ki Kıbrıs Türk toplumu 60 yılı aşkın süredir özgürlük, kendi evinin efendisi olma, kendi ayakları üzerinde durma mücadelesi veriyor.

Bu mücadele yokmuşçasına “Ankara ile en uyumlu benim tartışması” yaşatılmak isteniyor ısrarla…

Kıbrıslı Türklerin ruh haline işlemiş biat etmeme, boyun eğmeme, mukavemetçilik durumlarını hiç dikkate almadan toplumumuzda tam bir hayal kırıklığı yaratan ve yalpalama içeren hareketler yapılmaya devam ediyor…

Bir dönem, liderinin pasaportuna Ankara tarafından el konanlar da oldu bu topraklarda, evininin kapısının önüne bomba konanlar da ve fakat kimseler de tüm bunlara rağmen savunduklarından, ödün vermeden yalpalamadan yolunu yürümeye devam etti.

Çünkü varoluş mücadelesini, özgürlük talebini demokrasi ile de taçlandırmak gerekiyordu ve bu da hiçbir topluma altın tepside sunulmamıştı tarih boyunca.

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Ankara ile arası açık olma hezeyanı deyince aklıma hep o güzel İzmir gelir ardından çağ açıp kapayan ve de yerel seçimi iki kez yapılan güzel İstanbul…

Mesela, İzmir’in 17 yıldır Ankara ile arası açık ama İzmirliler inandıkları doğrulardan asla vazgeçmediler.

Ki o İzmir’e gavur İzmir de dendi birileri tarafından bir vakit.

Nasıl ki Kıbrıslılara “Besleme” dendiği gibi…

O gavur İzmir inandığı doğrulardan tüm baskı, entrikalara rağmen vazgeçmedi yıllarca, demokrasiden özgür yaşamdan, hayat tarzından ve de laiklikten ödün vermeden yoluna devam etti.

Gün geldi yanına Akdeniz’den Antalya’yı, Adana’yı, Mersin’i de aldı…

Ya da Anadolu’nun ortasında bir vakitler çorak olan o Eskişehir, Ankara’nın burnunun dibinde Ankara’ya inat direndi yıllarca sonra Ankara’yı da aldı yanına, Bilecik, Bolu ve Kırşehir’i de…

Şehirlerin şehri yedi tepeli güzel İstanbul, biz sana layığız sen de bize dedi şair Vedat Türkali yıllar önce…

Yıllar sonra o İstanbul da katıldı İzmir’in Ankara’nın yanına…

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Kıbrıslı Türklerin Anadolu halkları ile tarihsel, kültürel, sosyal ve siyasal derin bağları var. Mesele Ankara’daki bazı yöneticilerin Kıbrıs’ı Kıbrıslılara rağmen şekillendirme arzularının ve isteklerinin yıllar içerisinde dışa vurumu olarak yeniden tezahür ediyor.

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İki üç gündür Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiği hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem de DP Milletvekili, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş tarafından açıkça ortaya konuyor.

Erhürman da bu konu ile ilgili irade Lefkoşa’dadır diye açıklamalar yapıyor ama etken olmaktan daha çok edilgen bir söylem biçimi alıyor bu yaklaşım.

Siyasi partiler de ise tıs yok.

50 yıllık demokrasi ve federasyon mücadelesi veren CTP’den de kurumsal bir açıklama yok, Akıncı’yı desteklediğini söyleyen TDP’den de yok.

Denktaş’tan müdahaleye tepki var ama onu desteklediğini söyleyen DP’den de tıs yok bu yaşananlarla ilgili…

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26 gündür karantinada olan Erhan Arıklı’dan yapmayın etmeyin Türkiye’yi karıştırmayın babında ses var ama mesela “Bu memleket bizim biz yöneteceğiz” diyen YKP’den bu müdahale meselesi ile ilgili bir açıklama yok.

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11 Ekim’de yapılacak seçime az bir süre kaldı.

Seçim ilk turdan da sonuçlanabilir. Belki de bu açıkça devam etmekte olan müdahalenin ve de "Ankara ile arası açık olma" hezeyanının nedeni budur. Ne dersiniz?