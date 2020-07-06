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Erkut Yılmabaşar yazdı: "Bilişim suçları yasası" gerçekten tozlu raflarda beklemiş!

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Erkut Yılmabaşar yazdı: "Bilişim suçları yasası" gerçekten tozlu raflarda beklemiş!
Erkut Yılmabaşar yazdı: "Bilişim suçları yasası" gerçekten tozlu raflarda beklemiş!

"Bilişim Suçları Yasası'nı" bir kez daha madde madde okudum, zira ısrarla bardağın dolu tarafı gösterilmeye çalışıldı bazı çevreler tarafından...

Gerçek ise bu yasanın Meclis'in tozlu raflarında 10 yıldır bekletildiği ve güncel birçok konuya/duruma çare üretmeyeceği bununla birlikte medya üzerinde ciddi "tehditler" (özellikle internet yayınları ile ilgili) oluşturabileceği olgusunun açıkça önümüzde durduğudur.

İlk nazarda görebildiğim kadarı ile bu yasa kapsamına alınmayan hayati "bilişim suçları" konuları şunlardır...

1- Bu yasa internet üzerinden uyuşturucu ticaretinden tutun da yasa dışı ürün satışı, yasaklanmış ilaç/uyuşturucu satışı, taşınması vb. ile ilgili hiç bir madde ve tanım içermiyor.

2- Siber savaş vb gibi konularda hiç bir açıklık ve veya tanımla yasa içerisine yazılmamış tanımlar yapılmamıştır.

3- Microsoft, facebook, twitter, Youtube gibi dünya şirketlerine trnc'de yasal acente (adres) bildirme zorunluluğu getiriyor bu yapılmadığı takdirde belli, bir süre sonra MAHKEME (trnc'i mahkemesi) erişim yasağı konulabileceği belirtiliyor (Bu madde, TCK’da yok ve yakın bir zaman Türkiye'de ciddi tartışmaların oluşmasına yol açtı)

4- Yasadaki maddeler büyük oranda copy/paste de yapılmıştır. (TCK 243–244–245–246)

5- Madde 18,19 ve 20 tamamen haber içeriklerinin kaldırılması/engellenmesi (Sansür) üzerine hazırlanmış maddelerdir. (Bu maddelerin teknik detayını ve nasıl işletileceklerini daha sonra yine yazacağız)

6- “Haberleşmenin engellenmesi” konusunda, suç tanımı, bu konuda mevcut haberleşme şirketlerine uygulanacak cezalar “Bilişim Suçu “ olarak tanımlanmadı.

a-)Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi
b-)Kamu kurumları arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi
c-)Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi
Yasa kapsamında “suç” olarak tanımlanmamıştır.

7-Özel Hayata ve Hayatın Gizli alanına Karşı Suçlar yasada tanımlanmamıştır.
a- Haberleşmenin gizliliğini ihlali konusu yasada tanımlanmamıştır.
b- Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden
c- Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse
d- Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi
e- Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
f- Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydedilmesi

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