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Erkut Yılmabaşar yazdı... Borsa kurulmuş irade bir kez daha pas pas edilmiştir!

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Erkut Yılmabaşar yazdı... Borsa kurulmuş irade bir kez daha pas pas edilmiştir!
Erkut Yılmabaşar yazdı... Borsa kurulmuş irade bir kez daha pas pas edilmiştir!

Borsa kurulmuş, irade bir kez daha pas pas edilmiştir!

Milletvekili transferlerine ve kirlenen, entrika yapılan siyasete tepki ile doğmuştur Halkın Partisi...

En fazlada UBP’ye yapılan sert muhalefet dikkat çekmişti...

Kimini mahalleye kimini de mahkemeye diyerek yola çıkmışlardı bir vakitler...

UBP ile bir kahve dahi içmem demişlerdi seçimden sonraki ilk gün...

Bir vakit gelmiş UBP ile kahveler içilmişti ve de ortak olunmuştu.

Sonrasında bir gece göbekler atılarak da UBP ile ortaklık bozulmuştu...

Şimdi halk arasında baraj sorunu olduğu konuşulan  #TemizSiyaset #HesapSoracağız diye yola çıkan partinin 3 vekili yeni bir yol çiziyor kendine...

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UBP- DP-YDP azınlık seçim hükümeti artık tamam gibi... 

Her ne kadar da sayı 24’de kalsa da istifa eden eski HP’li 3 vekil bizim hükümet oluşumu il ebir ilgimiz yok dese de işlem artık tamam.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaşanan kuzey Kıbrıs’taki dar alanda kısa paslaşma demokrasisi bir kez daha sıkboğaz edildi.

Borsa kuruldu, sayı hızlıca yükseldi...

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Bu ne ilk ne de son olacak yamalı bohça kuzey Kıbrıs demokrasisinde...

3’lü 4’lü derken elimizde 6’lı bir hükümet olacak artık...

UBP-DP-YDP-Bağımsızlardan oluşacak 6’lı azınlık seçim hükümeti Ekim ayında erken seçime de gidecek.

O tarihe kadar çözülmesi gereken yapılması gereken onca mesele var...

En önemlisi ise bunalıma giren demokratik yaşam ve bozulan güven ortamı olacak...

 

Günün sözü: “Çirkef yatağının ortasında gülistanlık olmaz”!

 

 

 

Günün Karikatürü

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Günün Fotoğrafı:

Flamingolar Gazimağusa göletinde...

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Günün siyasetçileri

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