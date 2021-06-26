Erkut Yılmabaşar yazdı... Brüksel’de “Mutfak, Koridor diplomasisi” ve utanç!

Seçtirilmiş Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kendi kendini Brüksel’e davet ettirdi.

Öncesinde Tatar’ın tornistan yapacağı kendine yakın medya mensupları tarafından sızdırılıdı.

Tatar’ın iki ayrı devlet tezinden dışta bir devlet içte iki devlet tezine tornistan yapacağı ziyaret öncesinde yazıldı çizildi.

Ersin Tatar, Ercan’dan İstanbul aktarmalı Brüksel ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Kendine yakın medya mensupları tarafından ortaya atılan iddiaları ise yalanlamadı.

Mevcut tezlerimizi savunacağız babında konuşma yaptı.

Ardından İstanbul aktarmalı Brüksel’e uçtu.

Tatar Guterres ile Brüksel'de Koridorda görüşme gerçekleştirdi

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Önceki gün Brüksel’den Cumhurbaşkanlığı tarafından basına çarpıcı dört adet fotoğraf servis edildi.

Tatar’ın Guterres ile koridorda görüştüğünü belirten fotoğraflar medyaya gönderildi maaşları Cumhurbaşkanlığı tarafından ödenen Tatar’ın ekibi tarafından.

Ardından NTV tarafından bu kez Tatar’ın Mitçotakis ile mutfakta ayak üstü yaptığı konuşma servis edildi medyaya…

Fotoğrafın arkasında yemek tabakları ile birlikte.

Bunlar işin şekilsel tarafı.

İçerik ise daha da felaket.

Tatar Bürksel'de Yunanistan Başbakan'ı ile karşılaştığı otelin mutfağında ayak üstü sohbet etti

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“We never accept ever,never two state solution.”

AB içinde iki devlet diye yola çıkmıştı Tatar 3 yıl önce…

Ardından Cumhurbaşkanlığı’na yerleşince iki devletli çözüme evirildi bu söylemler, AB pek söylenmez oldu.

Akıncı döneminde Türk tarafının ısrarı ile oluşan ve Berlin’de üçlü zirve ile yapılması kayıt altına alınan 5 ve BM “Gayri Resmi toplantısına” katılan Tatar, Türkiye tarafından eline tutuşturulan altı maddelik önerilerini sunma imkanı buldu.

Ne de olsa bu “Gayri Resmi” bir toplantı idi ve de atış serbestti..

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Bayan Lute’un adayı ziyaretinden Brüksel’de AB zirvesine katılacak olan Guterres ile görüşülmek istendiği iletildi Tatar ve ekibi tarafından.

Guterres nazik adam olur dedi.

Tatar İstanbul aktarmalı Brüksel’e uçtu ardında torniston yapacağı kendine yakın medya tarafından ortaya atılan dedikodusunu bırakarak.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğini Erdoğan'a söyledi.

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Tatar ile Guterres Brüksel’de AB koridorlarında ayak üstü konuştu.

Tatar bu ayak üstü sohbette Kıbrıs’ta dedikodusu yapılan gibi olmasa da bir torniston yapıp Cenevere’de kabul etmem dediği “Güven Yaratıcı Önlemleri” görüşebileceğini BM Genel Sekreteri’ne söylediğini açıkladı resmi olarak.

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Ardından Basın toplantısı düzenledi ve AB’yi yaptığı açıklamalardan dolayı topa tuttu.

Brüksel’e gitti ama hiçbir AB yetkilisi ile görüşmeden AB’yi kınayarak geri döndü.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz açıklaması yaptı.

Erdoğan’a bunu bizzat kendisinin söylediğini de açıkladı.

Neticede şekli şemalı Kıbrıslı Türklerin elli yıldır bu adada sürdürdükleri eşitlik mücadelesini ayaklar altına alan “koridor ve mutfak diplomasisine” dönen içeriği ise dünya ile Kıbrıslı Türklerin elli yıldır sürdürdükleri eşitlik mücadelesini ayrılıkçı olarak tescil ettiren bir durum oluştu.

Ne demiş usta şair Adnan Yücel,