Erkut Yılmabaşar yazdı... CTP’den “dolmuş siyaseti” ve Demir Partisi

CTP halkın önüne popülizmden uzak daha somut hedefler koymalı, ana muhalefete düşen ağır sorumluluklardan biri de bu aslında.

Telefonum çaldı sevgili Tünay aradı dün düzenlenen CTP’nin basın toplantısına davet etti. Toplantıya katılacağımızı söyledim. İş yoğunluğundan katılmak mümkün olmadı.

Basın toplantısını daha sonrasında basın açıklaması ve yazılı metin önüme düşmeden Youtube üzerinden izledim.

Toplantının ilk 20 dakikası mevcut durum tespiti ve bu durumu eleştiri üzerinden geçti. Buraya yazmaya pek gerek yok. Her gün herkesin bilumum yaşadığı gündelik sıkıntılı meseleler.

Toplantının ikinci yirmi dakikasında ise CTP Lideri Tufan Erhürman’ın konuşmasının içerisinde geleceğe dair bazı öngörülerinin ip uçlarını yakalamak mümkün oldu. Toplantının sonunda ise soru cevap bölümüne geçildi.

Esas olarak üzerinde kafa yorulması gereken meselenin gündelik sıkıntıları tespit yaparak siyaset yapmak olmadığını özellikle muhalefetteki tüm siyasal partilerin anlaması gerekiyor. Bu noktada Erhürman konuşmasında “Kısa Vadede” hayat pahalılığının her iki ayda bir ödenmesi gerektiğini bu yapılırsa alım gücünün bir nebze olsun korunabileceğinden bahsetti bununla birlikte “orta vadede” Euro’ya endekslenmek gerektiğini anlattı. Maliyenin kasasının artı verdiğini esasında kaynağın bu ülkede var olduğunu “Para ve Kaynağın” ülkede var olduğunu söyledi.

Güven Yaratıcı Önlemelerin (GYÖ) mutlaka görüşülmesi gerektiğini bunların hayata geçirilmesi durumunda ise ülkenin ekonomik olarak uçacağını kaydetti. Tüm bunların olabilmesi için ise iradenin hâkim kılınması gerektiğinin altını çizdi. Erhürman CTP’li vekillerin dolmuşa binerek bölge bölge halk ile buluşacağını da anlattı.

Soru cevap bölümünde ise 4’lü yenen yemek üzerine CTP’nin kendi dışındaki örgütlerle iş birliği yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Sol’da “Demir Partisi” hazırlığı

Bir süredir solda CTP dışında bazı siyasal partilerin birlikte hareket etmek için girişimler yaptıkları kulağımıza geliyordu. Geçen hafta Lefkoşa’da Dikili Taş’da düzenlenen bir basın toplantısı ile 5 siyasal partinin “siyasal birlik yapmakta kararlı” oldukları kendileri tarafından açıklandı.

Kulağımıza geldiğine göre, bu 5 parti yeni bir siyasal birlik kurmak üzere. Adına da DEMOKRASİ ve İRADE PATİSİ yani DEMİR denileceği konuşuluyor. Bazı CTP’li küskünlerin de bu yapıya katılabileceği de konuşulanlar arasında.

Bu 5 partinin DEMİR Partisi çatısı atında seçimlere birlikte girebileceği de söyleniyor.

Sol’da devam eden bu arayışın ilk denemesi elbette yerel seçimlerde test edilecek. DEMİR Partisi 6 ilçe belediyesinde kendi adayları ile seçime girebilecek mi? Ortaya nasıl bir iddia koyacak? Bu birliktelik başarılabilecek mi? Bunları görmek için biraz daha beklemek gerekecek.