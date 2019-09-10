Erkut Yılmabaşar yazdı... Denktaş sağın ortak Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Denktaş sağın ortak Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

2020 Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ve hatta sonrasında da kuzey Kıbrıs’ta siyaset yeninden şekillenmeye aday.

Dünkü kalabalık gündem içerisinde akşam saatlerinde Serdar Denktaş’ın istifa haberi ortaya çıktı.

3 ay sonra yapılacak DP kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Denktaş, daha da ileri gitti de o makama aday olmak isteyenlerin önünü açmak için de DP Genel başkanlığından istifa etti.

**

Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri süreci işlerken yelpazenin sağ tarafındaki aday arayışı sürmeye devam ediyor.

İşte yılların tecrübeli siyasetçisi Denktaş bu durumu çok iyi okudu…

Bir süredir UBP’deki HP ve Kudret Özersay rahatsızlığı artık UBP dışından da hissedilmeye başlandı. Denktaş bunu herkesten iyi okuyor.

Yazının devamı için tıklayın: