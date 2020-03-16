Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7 yaşında ve taraf olmak

Ülkemiz medyasında detayların bir yerlerde, hep eksik kaldığını düşünen bir ekiple 17 Mart 2014 tarihinde yola çıktık. 1. Gün 1. Yıl diyerek logo altına ilk sayımızı yazdık. Gazeteler insanlar gibi değil tabi. Doğar iken den 1 yaşında, şimdi ise 6. Yılı doldurduk ve de 7 yaşımıza bastık.

Bugünkü gazetede 7. Yıl yazısı var artık Logo altında.

Ekibimizden süreç içerisinde bazı arkadaşlar ayrıldı, bazı arkadaşlar katıldı. Hayatın zor koşullarında Detay Gazetesi yol almaya devam etti, hem de eğilip bükülmeden kimsenin payandası olmadan.

Övünerek söyleyebiliriz ki 6 yılı doldurduğumuz bu günde hiçbir köşe yazarına hiçbir zaman sansür uygulamadık.

Bu gazetenin yazarları özgürce bu sütunlarda yazmaya devam etti.

Süreç içerisinde Basılı Yayın yapan Detay Gazetesi’ne detaykibris.com, detay Web TV ve detay android ve appstore uygulamaları kardeş olarak geldi.

Çok kısa sürede Detaykibris.com medya grubumuzun amiral gemisi oldu. Dijital mecraya yatırımlarımız devam ettirdik. 2018 yılında Detay Web TV’yi yayına hayatına soktuk.

Detaykibris.com artık günlük 40 Bin düzenli okuyucusu ile kuzey Kıbrıs’ın lider haber portalı konumuna geldi. Türkiye’den kuzey Kıbrıs’ta olan bitenin takip edildiği birinci referans kaynağı durumunda…

Sosyal medya hesaplarından 50 binin üzerinde GERÇEK kişi takipçileri ile yeni medyanın lider haber portalı olduk.

Geçtiğimiz hafta boyunca dünyamızda ve ülkemizde baş gösteren Corona Virüs salgınını takip etmek için Türkçe konuşan ve okuyan okurlar günde 100 Binin üzerinde kişi detaykibris’ı ziyaret etti. 5 günde 500 Bin kişi detaykibris.com’u tıkladı, haberleri okudu.

Ekibimiz günlük sıcak gelişmeleri aktarırken, dünyamızı ve ülkemiz saran bu virüsten korunmanın yollarını dosya haberler şeklinde de okuyucular ile buluşturdu.

Her gün 3000 civarında okuyucumuza sıcak haberleri multimedia mesaj olarak cep telefonlarına ÜCRETSİZ olarak ulaştırdık. Bu özelliğe ulaşmak için appstore veya android’den detay uygulamasını ücretsiz olarak akıllı telefonunuza indirmeniz yeterli.

Tüm bunları kendi öz kaynaklarımızla, okuyucularımızın, reklam verenlerimizin, gazete satışından elde ettiğimiz gelir ile yapmayı başardık.Bugüne kadar, eğilmeden bükülmeden, gelen telkinlere kulak asamdan “HABER DOĞRUMUDUR? Doğruysa yayınlanmalı” prensibi ile yayınlarımızı sürdürdük.

İlk günden itibaren hak gazeteciliği diyerek yola koyulduk. Kimi gazeteci dostlarımız, hak gazeteciliği diye bir kavramın olmadığını savunsa da insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının, mülteci haklarının, hayvan haklarının peşinde olmaya çalıştık.

İnternet gazeteciliğinde başarılarımız bizleri onlarca yüzlerce gönüllü muhabir ile buluşturdu. Başı sıkışan, haksızlığa uğradığını düşünen, mahallesinde, köyünde, okulunda, iş yerinde olan biteni sosyal medya aracılığı ile bizlere ulaştırdı.

Aslında bu hem hızlı ve yeni habere ulaşmak için müthiş bir yol hem de teyit etme haberin doğruluğunu araştırma gibi ek ve yapılması etik olarak gerekli yeni iş yoğunluğu ve de çok daha fazla sorumluluk demek.

Bu ülkede toplumumuz, günübirlik koşuşturmalarda çok şeyi yitirirken, basınımız hep hayatın detaylarına uzak düştü. Biz yaşamın detaylarına, insanımızın ekonomik, kültürel, sosyal hayatının detaylarına inmeye çalıştık.

Tüm samimiyetimizle ilk güden itibaren taraf olduğumuzu belirttik.

Biz tarafız, üstelik tüm tarafsızlık safsatalarına inat…

İlk günkü gibi 6 yıldır biz barıştan yana tarafız, özgürlük ve insan hakları yönünde tarafız. Taraf olmaktan korkmuyoruz.

Geçtiğimiz 6 yılda herhangi bir siyasi partinin veya herhangi bir iş insanının güdümünde değildik, bundan sonra da olmayacağız.

Erkut YILMABAŞAR

Detay Gazetesi Yayınlar Yönetmeni