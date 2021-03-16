Erkut Yılmabaşar yazdı...Detay 7. Yaşını doldurdu 8. Yaşından gün aldı

Kıbrıs Türk halkı zor bir dönemden geçiyor. Bir taraftan pandeminin yarattığı birçok alandaki hasar diğer yandan gelecek belirsizliği. Ekonomik hayat ve yaşam şartları git gide zorlaşıyor.

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Detay Gazetesi 17 Mart 2014 yılında yayın hayatına başladığı gün tarafsız olmadığını okuyucuları ile paylaştı, yayın çizgisinden hiç ayrılmadan bağrından çıktığı halkımız gibi tüm zorluklara rağmen, hem geleneksel medyada hem de dijital medyada önemli bir yere sahip oldu. Kıbrıs Türk halkın özellikle Dijital mecrada her dönemde en çok okunan ilk 3 tercihinden biri olmayı başardı.

Hak gazeteciliğinden yana net bir tutum izleyeceğimizi ta o gün ilk sayımızda duyurduk. Kadın haklarının, LGBTİ haklarının, engelli haklarının, mülteci haklarının, hayvan haklarının, tüm ötekileştirilenlerin sesi olacağımızı ve bu konuklarda tarafsız olmayacağımızı ilan ettik. Tüm tarafsızlık safsatalarına inat barıştan, emekten, özgürlük ve insan haklarından yana taraf olduğumuzu söyledik. Ne mutlu bize ki ilk günkü gibi aynı noktada durmaya devam ediyoruz. Son 1 yıldır Covid-19 Pandemisi nedeni ile 2 kez ülke tamamen kapanmasına rağmen geleneksel gazetemizin baskısına ara vermedik ve okuyucularımızla buluşturmaya devam ettik.

Dijital mecrada ise 7 gün 24 saat on binlerce okuyucumuza doğru ve detayları ile haberleri ve gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Okuyucularımız, reklam verenlerimiz ile birlikte kocaman bir aile olduk. Hata da yaptık, özür de diledik ama asla taraf olmaktan çekinmedik ve de ilkelerimizden ödün vererek yalpalamadık.

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Ve şunu da biliyoruz ki zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, Kıbrıs Türk halkı tarihin her dönemimde her türlü zorluğun üstesinden yılmadan dayanışarak onuru ile çıkmasını bilmiş bir halktır.