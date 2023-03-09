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Erkut Yılmabaşar yazdı... "Düştü ve çadırda eğitim!"

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Erkut Yılmabaşar yazdı...
Erkut Yılmabaşar yazdı... "Düştü ve çadırda eğitim!"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın futbol oynarken düşüşü sosyal medyada epeyce bir konuşuldu.  Türkiye’de haberlere kadar konu oldu.

Küçük ülkemizin deprem felaketi ile birlikte yaşadığı ve halen yaşamaya devam ettiği acılar arasında Tatar’ın top oynarken düşmesi bir nebze olsun yüzleri gülümsetti.

Kimileri “dış temas olmayınca böyle iç temas” olur derken kimileri de işte aradığımız halkın arasındaki başkan yorumlarını yaptı.

**

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise yaşanan acıların üzerine bir de yardım tartışması çıktı.

Deprem yardımları ile ilgili Meclis’te oluşturulan komitelerden ana muhalefet CTP çekildi. Yardım zorunlu kesintiye evrilince iş mahkemeye kadar gidecek görülüyor.

Yardım işini bile yüzümüze gözümüze bulaştırdık.

Yardım bir elin verdiğini öbür elin görmediği şey diye öğretilirdi bir zamanalar okullarda…

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Mağusamızın efsane okulu Namık Kemal Lisesi’nde iki haftadan fazladır dersler yapılamıyor.

Veliler deprem tedirginliği ve yıkılmaya yüz tutmuş binalar nedeni ile çocuklarını okula göndermiyor.

Dün Eğitim Bakanlığı eğitime yirmi beş çadırda devam edileceğini açıkladı.

Çadırları Türkiye’den talep edecekmişiz. Türkiye kendi depremzedelerine çadır bulamazken.

Hani diyorum yardımsever iş insanlarımız ortaya çıksa da en azından 20 konteyner bağışı yapılarak Mağusa’mızın en güzide okulunda bu rezilliğe dur dese. Zira kamuyu yönettiğini zannedenlerden pek bir icraat çıkacağı yok.

Çıka çıka iki haftanın sonunda ortaya çadır okul projesi çıktı.

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Namık Kemal Lisesi'nde bir süre önce bazı sınıfların çatıları yıkılmıştı.

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