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Erkut Yılmabaşar yazdı..." Duydun mu kimi işe almışlar?"

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Erkut Yılmabaşar yazdı..."Temiz siyaset, temiz toplum hepimizin arzusu..."
Erkut Yılmabaşar yazdı..." Duydun mu kimi işe almışlar?"

Temiz siyaset, temiz toplum hepimizin arzusu...

Yurdumuzun ve çocuklarımızın gelecek kaygısı ise her tarafımızı sarmış durumda...

Bu sıralar Kıbrıs’ın kuzeyinde hanelerde en çok konuşulan konu duydun mu kimi işe almışlar?

Ya da duydun mu kimi vatandaş yapmışlar olmuş durumda?

UBP ile HP aracılar vasıtası ile yürüttükleri ve kabinesinin T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinde yazıldığı iddia edilen koalisyon hükümetinin kurulmasının üzerinden (ancak bu duruma da ada yarısı muhalefetinin ses çıkarmadığı) neredeyse 6 ay geçti...

İçişleri Bakanı dün bir TV programında son 9 ayda 2700 yeni yurttaşlık verdiklerini açıkladı...

Bu ada yarısında bir türlü bitmek bilmedi bu yurttaşlık meselesi.. Her hükümet döneminde yeni yasa filan konuşuldu ama görünmeyen bir el o yasanın geçmesini görünmesini sanki de engelledi hep.

Hükümet “İstisnai Yurttaşlıkları iptalden” ayda 300 yeni yurttaşlık verme durumuna gelmiş durumda...

Bir vatandaşlık ... Bir istihdam....

Vatandaşın gündeminden düşmeyen iki konu...

Duydun mu?

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan münhalsız sınavsız üst düzey yüksek maaşlı istihdamlar konusu var ki tam evlere şenlik.

Daha önce söylenen bütün sözlere rağmen...

**

Berlin’e doğru sinirler geriliyor...

Tansiyon yükseliyor...

Berlin’de gayrı resmi olarak BM Genel Sekreteri nezaretinde Kıbrıslı liderler bir kez daha bir araya gelecek.

Rum basınından okuduğumuz açıklamalara göre sürecin daha ileri gitmesi pek mümkün görünmüyor.

Türk tarafı garantiler ve “etkin katılım” konusunda esnemez ise sürecin daha da ileriye gitmesi pek mümkün görünmüyor.

Rum tarafı ise plağı geri sarmış gibi daha önce kabul ettiği bir çok unsuru şimdi kabul etmiyor ve yeni öneriler ortaya koyuyor.

Ankara ise sessiz bir şekilde süreci izliyor...

Ankara ile kuzey Lefkoşa’nın Berlin öncesi bir konsensüs yakalayıp yakalamayacağı veya herhangi bir istişare yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki bir kaç gün içerisinde belli olacak.

**

Bir anket...

Daha çok anket yapılacak önümüzdeki günlerde...

Hani eskiler der ya fala inanma falsız da kalma, işte biraz da onun gibi olacak bu anket işleri de...

Ama bu seçim anketi değil...

Kıbrıs’ta kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyormuş...

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat tarafından  yayımlanan verilere göre, 2015-2017 yılları arasında Avrupa Birliği’nde bir erkeğin yaşam süresinin 78,1 olduğu ve ortalama olarak AB içerisinde erkeklerin kadınlardan 5,4 yıl daha az yaşama eğilimine sahip oldukları ifade edildi. Söz konusu verilere göre, “Kıbrıs’ta”, erkeklerin yaşam sürelerinin 80.2, kadınların ise 84.2 , 2017 yılında ortalamanın ise 82.2 imiş.

Her şeye rağmen Kıbrıs’ın havası denizi doğası insan ömrünün uzun olmasını sağlıyormuş.

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