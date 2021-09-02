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Erkut Yılmabaşar yazdı... Ekonomi de çalışma hayatı da darmadağın!

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Ekonomi de çalışma hayatı da darmadağın!
Erkut Yılmabaşar yazdı... Ekonomi de çalışma hayatı da darmadağın!

Covid-19 KKTC’de 11 Mart 2020’de Alman turistlerde görüldüğü günden buyana hayatımız eskisi gibi değil.

Maske, mesafe, PCR, Anti-Jen, aşı, kapanma hayatımızı hem etkileyen hem de yeni giren olgular oldu.

Pandemi başladığından bugüne binlerce kişi işsiz kaldı.

Pek sesleri solukları çıkmadı çünkü esasen bu kesim örgütsüz ve de herkes başının çaresine bakmaya yeni bir ekmek kapısı bulmaya çalışıyor.

Pandemi başladığından bu yanı işsizlik maaşı 2650 TL’den 1500 TL’ye düşürüldü ama bu konuda anlı şanlı sol muhalefet de emek dostu işçi sendikaları da pek ses çıkarmadı.

Bazı bankaların şubeleri kapatıldı, olduğu gibi çalışanların tümü işsiz kaldı, birçok iş yeri ekonomik durgunluktan iş yapamaz maaş ödeyemez hale geldi.

Geleneksel basılı gazetelerin %50’si yayından çekildi.

Kamu kurum kuruluşları ise “sıkı sağlık tedbirleri” uyguladığından ulaşılabilir olamadı bu dönemde bir türlü…

AB bir miktar fonlama yapmayı denedi ama o da KKTC’mizin sosyal sigorta ya da başka kurumlarındaki çalışkan memurlarına takıldı, bir türlü bürokratik engeller aşılamadı, araya örülen covid-19 duvarları nedeni ile ulaşılabilirlik sorunu bir türlü çözebilir olmadı.

Bu dönemde kamusal alan kuzey Kıbrıs’ın gördüğü en dağınık dönemi yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.

Bu dönemde özel sektörde küçük ve orta boy işletmeler adeta kaderlerine terk edildi.

Halen birçok özel sektör çalışanına son Covid-19 desteği denen bin beş yüz liralar daha ödenmedi.

Okullar uzun süre kapalı kaldı.

7 Ocak 2021’den bu yana ilk ve orta dereceli okullar kapandı.

Çevrimiçi dersler ile bu dönem geçirilmeye çalışıldı ama eşit şartlar olmadığından dolayı bazıları için daha zor bir dönem oldu.

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Memleket adeta “kendi kendine” rotasız bir şekilde yolda gitmeyi deniyor. 

Anayasa deliniyor.

Boşalan milletvekilliği için ara seçim yapılmıyor.

İstanbul’daki vekilimize ise 2 yılı aşkındır maaşı ödenmeye devam ediyor.

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Bu kadar kaotik bir ortama bir de mütemadiyen yapılan zamlar da eklenince vatandaşın asapları bozulmasın da ne yapsın?

Pandemi kuzey Kıbrıs’taki yarım yamalak ekonomiyi de çalışma hayatını da darmadağın etmiş durumda buna rağmen bunu ne gören ne konuşan ne de çara üreten var!

Gören, duyan, çare üreten olmayınca bu topraklara yabancılaşma ait hissetme duygusu git gide azalmaya devam ediyor.

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