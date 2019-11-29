Erkut Yılmabaşar yazdı...Emek-Sermaye çelişkisi ve gündelik adam sendeci tavırlar!

Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, mikro milliyetçilik, yok oluyoruz psikozu, adli olaylardaki halleri siyasal ve sosyal alanda bir ispat gibi kullanmaya çalışmak sizi “Nasyonalizm” bataklığına sürükler...

Sonra istediğiniz kadar ben Barış yanlısıyım filan da diyebilirsiniz...

Asıl olan ne söylediğin-izinden daha fazla günlük pratiklerde yaptıklarınız yapmayı düşündüklerinizdir.

Oysa enternasyonal düşünebilmek emek-sermaye çelişkisinin ortadan kalkmadığını görebilmek günlük, dar ve de tarihsel olarak anlamı olmayan tartışmalarda şeyleri daha doğru algılamanızı sağlayabilir.

Bunun için insanlık tarihinin bin yıllar boyunca geçtiği aşamaları çeşitli kaynaklardan okumak, anlamaya çalışmak, tartışmak göç, göçmenlik, yabancı düşmanlığı, mikro milliyetçilik batağından sizi uzaklaştıracaktır.

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Önceki akşam Mağusa’da yaşananlar...

Kışkırtmalar...

Bu ülkede hakkını arayan yandı artık...

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-Mesela Hastane de haksız bir uygulama mı oldu ve buna isyan ettiniz.

El cevap— Özelleştirilsin zaten hizmet alamıyoruz

-Mesela Okulda öğretmen mi eksik ya da kitap

El cevap— Özelleştirilsin zaten öğretmenler kör yeyici

-Mesela Okul taşımacılığı yapanlar ücretlerini alamadı da taşımacılığı durduracaklar

El cevap — Eğitim hakkını alıyorlar çocukların para gözler okullar kapalı olduğunda alsınlar paralarını

- Mesela Asgari ücret düşük dedi sendikalar

El Cevap— Doyumsuzlar vatan hainleri ülkeyi batıracaklar

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-Mesela Tam bir a haber örneği yandaş medya modeli de olsa

- Adam sen de zaten hepsi satılmış!

Mesela dedik, bunlar olmaz tabi ki de bizde...

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Fikret Demirağ geçeli bu diyarlardan tam 9 yıl oldu...

Fikret Demirağ Kıbrıs Türk şiirinin önde gelen isimlerindendir. Şiir yazmaya 11 yaşında başlamıştır ve Türk şiirinde Akdenizli şiiri temsil etmiştir. Toplumcu anlatıma yönelerek bu türde eserler vermiştir. Kendisinin şiir ve söyleşileri Alaz, Cumhuriyet Kitap, Dost, İnsan, Kedi Şiir Seçkisi, Kurşun Kalem, Kül, Ortam, Özgür Edebiyat, Sincan istasyonu, Varlık, Yasakmeyve ve Yeni Düzen'de yayımlandı.

Behçet Necatigil tarafından “Kıbrıslı sanatçıların en ilginci” şeklinde nitelendirildi.

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Kardeşim, Barışı Ne Zaman Yapacağız?

Bizi acıyla sözlediler, ama

Ey barış, biz senin nikahlınız;

Seninle gireceğiz eninde sonunda

Şarkıların altından geçip

Ve silahlarımızı dışarda bırakıp

Güzel günlerin dünya evine

Ve “Bir gün öldüğümde kendini tamamlamış bir ömür değil bir tohumu gömdük deyin” dedi ve ayrıldı aramızdan...

Saygıyla anıyoruz...

(Bu yazı Detay Gazetesi'nin 29 Kasım 2019 sayısında yayınlanmıştır)