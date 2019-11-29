  • BIST 106.904
  • Altın 270,612
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erkut Yılmabaşar yazdı...Emek-Sermaye çelişkisi ve gündelik adam sendeci tavırlar!

» »
Erkut Yılmabaşar yazdı...Emek-Sermaye çelişkisi ve gündelik adam sendeci tavırlar!
Erkut Yılmabaşar yazdı...Emek-Sermaye çelişkisi ve gündelik adam sendeci tavırlar!

Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, mikro milliyetçilik, yok oluyoruz psikozu, adli olaylardaki halleri siyasal ve sosyal alanda bir ispat gibi kullanmaya çalışmak sizi “Nasyonalizm” bataklığına sürükler...

Sonra istediğiniz kadar ben Barış yanlısıyım filan da diyebilirsiniz...
Asıl olan ne söylediğin-izinden daha fazla günlük pratiklerde yaptıklarınız yapmayı düşündüklerinizdir.
Oysa enternasyonal düşünebilmek emek-sermaye çelişkisinin ortadan kalkmadığını görebilmek günlük, dar ve de tarihsel olarak anlamı olmayan tartışmalarda şeyleri daha doğru algılamanızı sağlayabilir.
Bunun için insanlık tarihinin bin yıllar boyunca geçtiği aşamaları çeşitli kaynaklardan okumak, anlamaya çalışmak, tartışmak göç, göçmenlik, yabancı düşmanlığı, mikro milliyetçilik batağından sizi uzaklaştıracaktır.

**

Önceki akşam Mağusa’da yaşananlar...
Kışkırtmalar...
Bu ülkede hakkını arayan yandı artık...

**

-Mesela Hastane de haksız bir uygulama mı oldu ve buna isyan ettiniz.
El cevap— Özelleştirilsin zaten hizmet alamıyoruz

-Mesela Okulda öğretmen mi eksik ya da kitap
El cevap— Özelleştirilsin zaten öğretmenler kör yeyici

-Mesela Okul taşımacılığı yapanlar ücretlerini alamadı da taşımacılığı durduracaklar
El cevap — Eğitim hakkını alıyorlar çocukların para gözler okullar kapalı olduğunda alsınlar paralarını

- Mesela Asgari ücret düşük dedi sendikalar
El Cevap— Doyumsuzlar vatan hainleri ülkeyi batıracaklar

**

-Mesela Tam bir a haber örneği yandaş medya modeli de olsa
- Adam sen de zaten hepsi satılmış!

Mesela dedik, bunlar olmaz tabi ki de bizde...

**

Fikret  Demirağ  geçeli bu diyarlardan tam 9 yıl oldu...

Fikret Demirağ Kıbrıs Türk şiirinin önde gelen isimlerindendir. Şiir yazmaya 11 yaşında başlamıştır ve Türk şiirinde Akdenizli şiiri temsil etmiştir. Toplumcu anlatıma yönelerek bu türde eserler vermiştir. Kendisinin şiir ve söyleşileri Alaz, Cumhuriyet Kitap, Dost, İnsan, Kedi Şiir Seçkisi, Kurşun Kalem, Kül, Ortam, Özgür Edebiyat, Sincan istasyonu, Varlık, Yasakmeyve ve Yeni Düzen'de yayımlandı.

Behçet Necatigil tarafından “Kıbrıslı sanatçıların en ilginci” şeklinde nitelendirildi.

 

**

Kardeşim, Barışı Ne Zaman Yapacağız?

Bizi acıyla sözlediler, ama
Ey barış, biz senin nikahlınız;
Seninle gireceğiz eninde sonunda
Şarkıların altından geçip
Ve silahlarımızı dışarda bırakıp
Güzel günlerin dünya evine

Ve “Bir gün öldüğümde kendini tamamlamış bir ömür değil bir tohumu gömdük deyin” dedi ve ayrıldı aramızdan...

Saygıyla anıyoruz...

(Bu yazı Detay Gazetesi'nin 29 Kasım 2019 sayısında yayınlanmıştır)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı kasım ayında piyasaya 131 milyon TL ödeme yaptı29 Kasım 2019 Cuma 20:05
  • Otobüs Kamyona çarptı29 Kasım 2019 Cuma 19:59
  • Polisten uyarı:Trafik tek şeritten akacak29 Kasım 2019 Cuma 19:21
  • SOS Çocuk köyü önünde trafik kazası!29 Kasım 2019 Cuma 19:16
  • Uyuşturucu Madde Suçundan 2 Kişi Tutuklandı29 Kasım 2019 Cuma 18:42
  • Başbakan Ersin Tatar İngiltere'den fotoğraf paylaştı29 Kasım 2019 Cuma 18:36
  • Özersay, “ TC ile Libya arasındaki anlaşma, Rumların attığı adımların bertaraf edilmesi sonucunu doğuracak.29 Kasım 2019 Cuma 18:30
  • Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, yem numunesi analiz sonuçlarını açıkladı29 Kasım 2019 Cuma 18:21
  • Yakındoğu Bulvarında kaza! Refüje çıktı!29 Kasım 2019 Cuma 18:16
  • Brucella hastalığı zararı olan üreticilerin tazminatları ödendi29 Kasım 2019 Cuma 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti