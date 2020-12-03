Erkut YILMABAŞAR yazdı... Erhürman’a HAYIR diyen Saner’e nasıl EVET diyecek?

Tufan Erhürman görevi dün iade etti.

Erhürman tüm iyi niyetine rağmen süreci daha da ileriye götüremedi.

Oysa tüm partiler Eylül 2021 tarihinde bir erken seçim tarihinde uzlaşmış durumda idi.

Ortada bir çok ilke de vardı. Partiler bu noktada da bir birine çok yaklaştı.

Peki görüşmeler neden çöktü?

Halkın Partisi’nin süreci bitirmeye yönelik adımları bir türlü aşılamadı.

HP, Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmak için görevlendirilen Tufan Erhürman’ın başbakan olmaması yönünde öneriler yaptı.

Tüm partiler teknokrat ağırlıklı bir hükümet noktasında hem fikir olmasına rağmen HP’nin blokajı bir türlü aşılamadı.

HP oluşabilecek Tufan Erhürman liderliğindeki teknokrat ağırlıklı hükümet sürecini tıkadı. Bu kilit bir türlü açılamadı.

**

Önceki gün yazmıştık.

Önümüzdeki 48 saat artık taşların yerine oturacağı bir 48 saat olacak diyerek. Ya 4’lü koalisyon kurulacak ya da CTP genel Başkanı Erhürman görevi gidip iade edecek demiştik.

Tam da bunlar yaşandı.

**

Peki şimdi ne olacak?

Halkın Partisi, hükümet bozduğu UBP ile yeniden bir izdivaç kurabilecek mi?

UBP yeniden HP ile mi hükümet kurmayı deneyecek yoksa bir azınlık hükümeti ile YDP desteği ile baskın bir seçime mi gidecek?

Bunları önümüzdeki günlerde daha iyi değerlendirebileceğiz elbet.

**

Girne’de ve Lefkoşa’da daha çok kumarhane çalışanlarında Covid-19 vakaları çıkmaya başladı.

Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma yasaklarına rağmen KKTC’ye 3 gün gelişlerde karantina uygulaması yapılmıyor.

Bir an önce bu konularda hızlı kararlar alınmalıdır.