Erkut Yılmabaşar yazdı... Federasyon öldü! ve ikinci devlet kim olacak

Ne kadar ilginç değil mi? Rumlar bizimle her şeye varmış; federasyon hariç! Cumhurbaşkanı adaylarından bir kaçına göre “iki devletli çözüm” mutlak sonuçmuş. “İki devlet” derken kastettikleri devletlerden biri güneyde bulunan Rum egemenliğindeki “Kıbrıs Cumhuriyeti” olsa gerek… Bu akla göre, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni lağvedip KKTC ile eşdeğer bir devletçiğe razı olmaları an meselesi. Yeter ki federasyon olmasın! Anastasiades vaktiyle öyle bir şeyler fısıldamış, kulak misafiri olmuşlar. Ciddi tezlerinin ve diplomatik ön görülerinin temelini o an atıvermişler. Gerçi Anastasiades iki devletli çözümden söz etmediğini defalarca ilan etti ama bu durum bizimkilerin “iki devletli bir geleceğe yürümelerine” engel değil. Yürüyerek zaten yollar mı aşınırmış?

