Erkut Yılmabaşar yazdı... Geleneksel medya nereye koşuyor...

“Geleneksel Medya Destek Paketi” adı bu…

Cumhuriyet Meclisi’nde tartışmaya yol açan ve siyasetçilerce tanımlanan şekliyle 4 gazeteyi destekleme paketi…

Anlaşılan odur ki hükümet bu paketi uygulamayacak.

Zira ciddi itirazlar var hem de bu kez medyanın kendi içerisinden…

Dün medyada duayen bir abim şöyle söyledi bu tartışmalar üzerine…

Biliyor musun?

Bak bu paket hep fakirler için!

Nasıl yani dedim?

Yahu dedi 20 tane gazete varken sence de sadece 4 gazetenin bu desteği almasında bir gariplik yok mu? dedi.

Galiba da gerçekten bir gariplik de var dedim.

39. Hükümet tarafından yani UBP - DP hükümeti tarafından medyanın gelenekselini desteklemek için yani bazı basılı gazeteleri desteklemek için yaratılmış bir destek paketi.

Kriterleri buna göre organize edilmiş…

Gerçekten gelişen teknoloji ortamında “geleneksel medya” desteklenmeye muhtaç…

Bu inkâr edilemez.

Peki, bu destek ne için yapılmalı?

Medyanın geleneksel olanı sadece basılı gazeteler mi?

Peki TV’lere verilen aylık uydu paralarına verilen desteğin ismi nedir?

“Bizi yurt dışında tanıtıyorlar” adı ile yıllık ne kadar veriliyor?

İşte benimki de merak!

Kaç kişi izliyor? Herhangi bir ölçüm var mı?

Yok, tabi ki de yok…

Neyse biz “Geleneksel Medyaya” dönelim, bizim mahalleye…

Gerçekten geleneksel medya desteklenmeye muhtaç duruma düşmüş durumda…

Bu destek yapılacak ise “gazetecilik mesleği” yok olmaması için yapılmalı, yoksa basılı gazetelerin yok olmaması için yapılıyorsa beyhude çaba derim…

**

Geleneksel medya zor günlerden geçiyor…

Bu sadece kuzey Kıbrıs ile ilgili bir durum da değil aslında!

Bütün dünyada basılı gazete dediğimiz medya alanında sıkıntılar çok...

Dünyada zaten birçoğu kapanıyor geleneksel medya türlerinin…

Kuzey Kıbrıs geleneksel medyası ise hem yeni gelişen yeni medyanın baskısı altında hem de sosyal medyanın bir de haksız rekabet gerçeği var deniz aşırı yaşadığımız elbette.

Geleneksel televizyonlar ise neredeyse izlenmiyor…

**

Şimdi hepimizin yapması gereken tekrardan “kriterleri” yeniden yeni baştan “hep birlikte” konuşmaya başlamaktır…

Medyada gemisini kurtaran kaptan dönemi çoktan sona erdi.

Ya yeni medya ile entegre olacak hızlıca geleneksel medya ya da yok olacak…

Gazetecilik ise hiç bitmeyecek…

Haber de analiz de hep ihtiyaç duyulan olduğu sürece gazeteciler haberleri ilgililerine başka ve de yeni mecralardan aktarmaya devam edecek.