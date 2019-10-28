  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erkut Yılmabaşar yazdı... Geleneksel medya nereye koşuyor...

» »
Erkut Yılmabaşar yazdı... Geleneksel medya nereye koşuyor...
Erkut Yılmabaşar yazdı... Geleneksel medya nereye koşuyor...

 “Geleneksel Medya Destek Paketi” adı bu…

Cumhuriyet Meclisi’nde tartışmaya yol açan ve siyasetçilerce tanımlanan şekliyle 4 gazeteyi destekleme paketi…

Anlaşılan odur ki hükümet bu paketi uygulamayacak.

Zira ciddi itirazlar var hem de bu kez medyanın kendi içerisinden…

Dün  medyada duayen bir  abim şöyle söyledi bu tartışmalar üzerine…

  • Biliyor musun?
  • Bak bu paket hep fakirler için!
  • Nasıl yani dedim?
  • Yahu dedi 20 tane gazete varken sence de sadece 4 gazetenin bu desteği almasında bir gariplik yok mu? dedi.
  • Galiba da gerçekten bir gariplik de var dedim.

39. Hükümet tarafından yani UBP - DP hükümeti tarafından medyanın gelenekselini desteklemek için yani bazı basılı gazeteleri desteklemek için yaratılmış bir destek paketi.

Kriterleri buna göre organize edilmiş…

Gerçekten gelişen teknoloji ortamında “geleneksel medya” desteklenmeye muhtaç…

Bu inkâr edilemez.

Peki, bu destek ne için yapılmalı?

Medyanın geleneksel olanı sadece basılı gazeteler mi?

Peki TV’lere verilen aylık uydu paralarına verilen desteğin ismi nedir?

“Bizi yurt dışında tanıtıyorlar” adı ile yıllık ne kadar veriliyor?

İşte benimki de merak!

Kaç kişi izliyor? Herhangi bir ölçüm var mı?

Yok, tabi ki de yok…

Neyse biz “Geleneksel Medyaya” dönelim, bizim mahalleye…

Gerçekten geleneksel medya desteklenmeye muhtaç duruma düşmüş durumda…

Bu destek yapılacak ise  “gazetecilik mesleği” yok olmaması için yapılmalı, yoksa basılı gazetelerin yok olmaması için yapılıyorsa beyhude çaba derim…

**

Geleneksel medya zor günlerden geçiyor…

Bu sadece kuzey Kıbrıs ile ilgili bir durum da değil aslında!

Bütün dünyada basılı gazete dediğimiz medya alanında sıkıntılar çok...

Dünyada zaten birçoğu kapanıyor geleneksel medya türlerinin…

Kuzey Kıbrıs geleneksel medyası ise hem yeni gelişen yeni medyanın baskısı altında hem de sosyal medyanın bir de haksız rekabet gerçeği var deniz aşırı yaşadığımız elbette.

Geleneksel televizyonlar ise neredeyse izlenmiyor…

**

Şimdi hepimizin yapması gereken tekrardan “kriterleri” yeniden yeni baştan “hep birlikte”   konuşmaya başlamaktır…

Medyada gemisini kurtaran kaptan dönemi çoktan sona erdi.

Ya yeni medya ile entegre olacak hızlıca geleneksel medya ya da yok olacak…

Gazetecilik ise hiç bitmeyecek…

Haber de analiz de hep ihtiyaç duyulan olduğu sürece gazeteciler haberleri ilgililerine başka ve de yeni mecralardan aktarmaya devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu: “İkamet ve Vizeler Tüzüğü’yle kayıt dışılık ve nüfus bilinmezliği sorunu bitiyor”28 Ekim 2019 Pazartesi 17:12
  • Tarihi geçmiş ilaçlar için meclis araştırması28 Ekim 2019 Pazartesi 16:40
  • 5'li toplantı 20-23 Aralık'ta yapılacak iddiası28 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
  • EMEK-İŞ, yeni kurullarını belirledi28 Ekim 2019 Pazartesi 16:26
  • Yağışlar perşembeye kadar devam edecek28 Ekim 2019 Pazartesi 15:35
  • MDP’den Cumhurbaşkanlığı açıklamasına tepki28 Ekim 2019 Pazartesi 15:23
  • Akçın Cypfruvex’in büyük firmaları kaybetmemek için onlarla temasların sağlanmasına ön ayak olmasını talep etti28 Ekim 2019 Pazartesi 15:08
  • YDP İlçe Kongreleri, 21 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek28 Ekim 2019 Pazartesi 14:31
  • Tatar: “Kardeş devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yaşını hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz”28 Ekim 2019 Pazartesi 14:18
  • Emek-İş Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi28 Ekim 2019 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti