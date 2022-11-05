Erkut Yılmabaşar yazdı... "Güzelyurt’ta Özçınar kaybeder mi?"

UBP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar olarak açıklandı.

Mahmut hoca tam 7 dönemdir aralıksız seçim kazanarak Güzelyurt’u yönetiyor. Haliyle bu kadar uzun sürede yıprandı. UBP içerisinde dargınlıklar kırgınlıklar oluştu.

Örneğin eski Belediye Müdürü olan sıkı UBP’li Süleyman Aldağ çok öfkeli hatta Özçınar’a karşın bağımsız aday olacağı konuşuyor.

CTP’de ise durumlar karışık.

CTP 3. kez daha önce 2 kez seçim kaybetmiş bir adayı hem de ön seçimde iki genç adayı devre dışı bırakarak yeniden Güzelyurt Belediye Başkan adayı yaptı. Osman Bican’ı geçtiğimiz seçimde 4’lü hükümetteki tüm partiler desteklemesine rağmen yine de seçimi kazanmayı başaramamıştı.

Şimdi ise bu durumdan dolayı CTP’de Güzelyurt’ta yeni gelecek mağlubiyett beklentisi yükseliyor ve de heyecan yaşanmıyor.

Diğer yandan CTP geleneğinin özellikle genç kesimleri şimdiden Bağımsız aday olacağını açıklamış en genç aday GÜKAD başkanı Reşat Kansoy’u destekleme eğiliminde. Bunu da açıktan söylüyor konuşuyorlar.

Kansoy ismi son dönemlerde Güzelyurt’ta en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sivil toplumdan gelmesi genç CTP’lilerin HP, TDP ile TKP’lilerin hatta Bağımsızlık Yolu’na oy verenlerin desteğini alması özellikle genç seçmen üzerindeki Mahmut hoca gitmeli ama yerine kim gelmeli sorusunun cevabı oluyor.

Diğer yandan UBP içerisinde Mahmut Özçınar’dan memnun olmayan büyük bir kesimin Reşat Kansoy’un kayınpederi Türkay Tokel’in aktif olarak sahaya inmesi ile harekete geçtiği gözlemlenirken Reşat Kansoy’un dayısı da olan Dr. Ali Pilli’nin kendisine gelen hastalarına Güzelyurt’ta yeğeni de olan genç adayı işaret ettiği öne sürülüyor.

Tüm bunlar birleşince Güzelyurt’ta da köylerinde de Reşat Kansoy’un ismi üzerinden seçmen bir değişim talebi oluşturmaya başlamış durumda.

Seçimler 25 Aralık tarihinde yapılacak ama adayların netleşmesi ile seçmen de tarafını almaya başladı. Özellikle Güzelyurt ve bölgesinde Reşat Kansoy’un ismi yakın zamanlarda çok fazla konuşulmaya başlanmış durumda.

Bölgede yapılan bir çok kamuoyu yoklamasında yukarıda anlatmaya çalıştığımız durum yavaş yavaş belirmeye de başlamış durumda. Keza anketlerde Özçınar’ın seçimi kazanacaksa kıl payı kazanabileceği hemen ensesinde ise Kansoy’un nefesinin olduğu görülüyor.

Süreç içerisinde Mahmut Özçınar’ın seçimi kazanıp kazanmaması açıkça Reşat Kansoy’un ve taraftarlarının izleyecekleri stratejilere bağlı olacak.