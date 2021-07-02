Erkut Yılmabaşar yazdı... Hade Tatile…

Meclis son toplantısını yap(a)madan tatile çıktı.

Bu konuda epeyce bir tartışma yaşandı herkesin gözü önünde.

Oysa işin galibi kim ne derse desin altı aydır azınlık hükümetinin başı olan Ersan Saner kanaatimce.

Saner’in bir bakanı istifa etmiş, koalisyon ortağı olan partilerinden birer vekil ayrılmış olmasına rağmen daha da azınlık durumuna düşmüş hükümeti düşmeden Meclis’i tatile sokmayı başarmış.

Şimdi doksan gün boyunca Meclis yok.

Saner hükümeti kabinesi 1 Ekim tarihine kadar görevde kalmayı garantiledi.

Meclis tartışmalarının en çarpıcı özeti bu.

Memleket için faydalı mı?

Onu da zaman gösterecek!

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Faili Meşhur bir cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması için Meclis’ten oy birliği ile geçen araştırma komitesi kurulması kararı üzerinden bir ay geçmesine rağmen kurulmadı.

Meclis tatile girdi.

Sanki olayın yeniden araştırılması istenmiyormuş gibi bir izlenim oluştu.

Bu Kıbrıs Türk toplumu ve bu Meclis için utanç duyulacak bir durum.

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Girne’de bir heykel tartışması aldı başını gidiyor.

Tarafların açıklamalarını okuyorum, tam yerli yerine oturmayan bir şeyler var.

Heykele karşıyız diyenlerin aslında heykele değil heykelin yapılacağı söylenen yerin doğal yapısının bozulmasına karşı olduğunu anlıyorum.

Asil Köylü anıt heykelini yapmalıyız diyenlerin ise daha sonrası ile ilgili ortaya konan açıklamaları tam anlamıyla kafamda yerli yerine oturmuyor.

Konu ile ilgili biraz daha bilgi toplayıp okurları kendi penceremden daha da ayrıntılı bilgilendirmeyi deneyeceğim …

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İskele’de sahil şeridindeki karavanlar ile ilgili son dönemlerde tartışmalar alevlendi.

İskele’de bulunan yirmi iki kilometrelik sahil şeridinde üç kamusal alan kalmış yıllar içerisinde.

Bunlar İskele Makenzy sahili, İskele Belediyesi Piknik alanı ve İskele Kalecik Halk Plajı…

Üç yer ile ilgili de tartışmalar önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğe benziyor.

İskele Çevre İnsiyatifi İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi’ni özellikle İskele Belediye Piknik alanındaki izinsiz karavan işgalleri ile ilgili göreve çağırdı.

Belediye ve Kaymakamlık karavan sahiplerine ihbarlar gönderdi.

İlginç bir süreç işliyor.

Takip ediyoruz.

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Üç yanı denizle çevrili bu ada yarısında henüz karavan ve kampçılık ile ilgili bir yasal düzenleme yok.

Yani ne var?

Yasadışılık var.

Yasayı yapanlar ne yapıyor?

Yaz sıcaktır buralarda en son tatilde görüldüler.