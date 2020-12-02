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Erkut Yılmabaşar yazdı... "Hafta bitmeden hükümet kurulacak!"

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Erkut Yılmabaşar yazdı... "Hafta bitmeden hükümet kurulacak!"
Erkut Yılmabaşar yazdı... "Hafta bitmeden hükümet kurulacak!"

Namık Kemal Mağusa'da hücresinde yaşadığı sürece 2 şeyden bolca şikâyet etmişti.

Bir tanesi sinekler diğer ise dedikodu.

İkisinden de bugünlerde sakınmak gerekiyor…

 

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 Elli küsur gündür memlekette hükümet yok.

Özetlersek yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi HP, UBP ile olan hükümeti bozdu.

Ardından Tatar Cumhurbaşkanı oldu. Vekalet vermedi Başbakanlık için. Bakanlar görevde ancak Bakanlar Kurulu Başbakan vekili olmadığı için toplanmadı.

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Önce UBP başkanını seçmeyi denedi. Yaşananlar herkesin hafızasında.

Sonrasında UBP kurultayı erteleyip hükümet kurma işine girişti Ersan Saner ile…

Saner 15 gün zorladı. Ama olmadı.

Tatar bekletmeden görevi Erhürman’a verdi.

Geçtiğimiz hafta Başkanlar düzeyinde yenen yemekten sonra süreç hızlandı.

HP Parti Meclisi’nde Pazartesi akşamı olur verdi 4’lü hükümet sürecine…

Salı günü 4 Parti Başkanı 3 saati aşan bir yüz yüze görüşme yaptı.

Ardından bazı medya organlarında spekülatif haberler yayınlandı.

Bunun üzerine TDP Genel Başkanı masaya sunduğu TDP’nin ilkelerini açıkladı. Bunlar öneri dedi, uzlaşabildiklerimizde uzlaşır hükümet programına yazarız dedi.

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Partilerin Genel Sekreterleri televizyonda çeşitli açıklamalar yaptı. CTP Genel Sekreteri Erdoğan hoca %51 bu hükümet sürecinin olacağına inanç belirtti ve iyi niyet varsa çözülmeyecek sorun yok dedi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Hızal adeta siyasal sisteme, dedikoduya , etik dışı davranışlara ve haberlere sitem içeren bir konuşma yaptı. Tüm yaşananlara rağmen masada iyi niyetle çalışacaklarını açıkladı ve teknokrat hükümet meselesinde sıkıntı olmaz dedi.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer DP’nin hükümeti oluşturmak için gereken adımları atacağını ve halkın beklentisinin bir hükümet olduğunun bilincinde olduklarını açıkladı. Denktaş ve Çağman ile birlikte tüm DP vekillerinin sorumluluk bilinci ile hareket edecekler dedi.

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Bu satırları okuduğunuz vakit partilerin başkanları Çarşamba günkü görüşmelerini de bitirmiş olacaklar.

Hükümetin oluşması için artık partiler son değerlendirmelerini yapacak. Parti MYK’larını görüşmeye çağıracaklar.

Kuvvetle muhtemel Perşembe akşamı en geç Cuma akşamı ise yeniden 4 partinin de Parti Meclisleri oluşturulan hükümet modelini bir kez daha oylayacak.

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Önümüzdeki 48 saat artık taşların yerine oturacağı bir 48 saat olacak. Ya 4’lü koalisyon kurulacak ya da CTP genel Başkanı Erhürman görevi gidip iade edecek.

Sonrası mı?

Muhtemeldir ki bir azınlık UBP hükümeti ile Şubat ayında erken seçim…

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Ne olursa bir an önce artık olmalı..

Alınacak tedbirler, yapılması gerekenler, atılacak adımlar var…

Pandeminin yakıcı etkileri görülmeye devam ediyor…

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Pandemi nedeni ile Cuma akşamından Pazar akşamına kadar Türkiye’de Covid-19 nedeni ile sokağa çıkmak yasak.

Türkiye’den Kıbrıs’a gelecekler ise 3 gün “karantinasız” ziyaret serbest.

Yeniden Casinolar da Covid-19 vakaları görülmeye başladı.

Kumar baronları ve tetikçilerine teslim olunmamalı, gerekli tedbirler bir an önce cesaretle alınmalıdır.

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