Erkut Yılmabaşar yazdı...Haziran’da seçime doğru…

Siyaset bir anda seçim gündemi ile hareketlendi…

Uzun süredir siyaset bu ada yarısında sorunlara çözüm üretmekten çok uzakta...

Siyasiler genelde iyi tespitler yaparlar ama elle tutulur çözüm önerileri ortaya koymazlar diğer yandan sivil toplum da reform gereklidir ama önce şuradan başlasın mantığından bir türlü çıkabilmiş değil…

Bir yılı aşkın zamandır dünyayı da kasıp kavuran pandemi süreci de sorunlara yeni sorunlar ekliyor ekonomi daralıyor, insanlar işsiz kalıyor iş yerleri kepenk kapatıyor.

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Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan üç aya yakın süren hükümet boşluğu ve ardından kurulan UBP DP YDP azınlık seçim hükümeti adeta türbülans yaşıyor…

Türbülans yaşayan hükümet ile birlikte pandeminin yarattığı yıkım ise daha da büyüyor…

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Hükümetin küçük ortağı YDP’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Arıklı’nın %5 oy alması ile doruğa çıkan kırgınlık ve hesaplaşma kendisini 12 Nisan tarihindeki kurultayda yeniden gösterecek gibi görünüyor.

Özellikle gençlerin desteğini aldığını söyleyen Zaroğlu ile deneyimini konuşturmaya çalışan Arıklı Kurultayda 9 bin üyenin önüne çıkacak. Oysa Arıklı YDP’nin 9 bin üyesi olmasına rağmen ancak 5 bin küsürunun oyunu alabilmişti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde.

YDP’de yaşanan bu türbülans hükümete de yansıyor elbette ve beraberinde başka bir koalisyon modeli kulislerde konuşulmaya başlanmış bile…

Kulislerde UBP HP DP koalisyonu ile bir müddet daha seçimin ertelenmeye çalışılacağı da konuşuyor.

Tabi kulislerde konuşulan bu yeni 3’lü olası koalisyon senaryosunun en büyük sorunu UBP’deki sancısı yaşanan kurultay süreci…

Bu kez, Dr. Sucuoğlu ne olursa olsun adaylıktan çekilmeyeceğini söyleyerek üyesini gezemeye başladı bile ve Haziran ayında bir Kurultay yapılması gerektiğini de bulunduğu her platformda kamu oyu ile de paylaşıyor.

Başbakan olan UBP Genel Başkanı Ersan Saneri’in önündeki seçenekler git gide azalıyor. Ya ana muhalefet ile anlaşıp Haziran/ Temmuz gibi bir erken seçim kararı almayı deneyerek seçime hem partinin başında ve başbakan olarak girecek ya da UBP içerisindeki git gide büyüyen muhalefete karşı bir kurultay denemesi ile galip gelmeyi deneyecek.

Her hal ve şartta Meclis’teki ve komitelerdeki azınlık durumu UBP’nin muhalefet ile uzlaşmasını da zorunlu kılıyor.

Şimdilik göstergeler Sucuoğlu’nıun bu kez mağdur olması algısının da etkisi ile kurultayda ilk turda %50’yi devirebileceği yönünde. Saner eğer tabloyu böyle okursa bu durumda Haziran veya Temmuz ayına bir baskın erken seçim önerisini Meclis’e getirebilir.

Bu hafta bu konudaki en kritik hafta olacak gibi görünüyor. Erken seçimin gündemde olması nedeniyle de açıklama yapan Başbakan, kendi partisi ve diğer parti başkanlarıyla görüşüp son noktayı koyacaklarını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı katıldığı bir Tv programında erken seçim hakkındaki görüşlerini paylaştı. Erken seçimi en çok isteyen partinin YDP olduğunu ifade eden Arıklı, erken seçimin yeniden gündeme gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtirken diğer yandan seçimin Ekim öncesi yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bu arada ana Muhalefet CTP’de seçim ile ilgili çağrılarını artırdı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin bir an önce erken seçim kararı alması gerektiğini belirterek, bu yöndeki çağrılarını yineledi.

Diğer yandan CTP Lideri Erhürman da hükümet edenlere eleştiride bulundu ve

“Seçimden kaçışları yok.. Hükümet sıraları o kadar bir ambale olmuş durumda ki, sanıyorlar seslerini çıkarmadıkları zaman kendiliğinden seçim tartışması ortadan kalkıyor. Normal şartlarda haziranda bir ara seçim var ve iki ay önce seçim yasakları başlar. Meclisin nisan ayında seçim tarihi belirlemesi gerekiyor ki haziranda bir seçim yapılmasın. 15 gün içerisinde Meclis’ten bir karar çıkması gerekiyor, çıkmazsa haziranda tek bir vekil için seçim var. Memleketin derdi seçim değil geçimdir diyorsanız o zaman tek bir seçim yapacaksınız – ki o nedenle biz erken seçimi haziran sonu yapalım diyoruz- yada ekim sonrasına seçimi atalım diyorsanız bile bu meclisten karar geçirmeniz gerekiyor. “ dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Sağlık Üst Kurulu’nun da oluru alınarak en erken zamanda bir seçime gidilmesi çağrısını yineliyor.

Meclis’teki 4 siyasal parti hep bir ağızdan erken seçim olması gerektiğini yüksek sesle konuşmaya başlamış ve ok yaydan çıkmış gibi görünüyor.

Bu konuda HP ve DP ise sessizliklerini halen koruyor.