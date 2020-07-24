Erkut Yılmabaşar yazdı... İkinci tur ve Akıncı ile Erhürman!

Toplum lideri seçimlerine 75 gün gibi bir zaman kaldı…

Yaşanılan hükümet krizleri ve Başbakan ile yardımcısının Pandemi süreci açılımından sonra hızla irtifa kaybetmesi nedeniyle toplumsal beklentinin karşılanmaması, haliyle Cumhurbaşkanı adayı da olan Başbakan Ersin Tatar ile yardımcısı Kudret Özersay’ın beklentileri karşılamaması sonucunu doğruyor.

Zira pandemi sürecinden önceki kamuoyu yoklamalarında ve de sokakta ikinci tur için konuşulan iki isim Akıncı ile Tatar iken şimdilerde beklentilerin karşılanamaması toplumu yeni arayışlara yönlendirmiş durumda.

Son dönemde yapılan iki adet kamuoyu yoklamasından sıkça söz ediliyor ve artık 2. Tur için Akıncı ile Erhürman’ın isimlerinin öne çıktığı konusunda genel bir kanaatin oluştuğu görülüyor.

Akıncı’nın tüm adaylardan 10 puan kadar önde olduğu bahsedilse de Tufan Erhürman’ın ivmesinin yukarıya doğru olduğu ve 2. Sıraya yerleştiği görülüyor.

Aslında bugün yaşanan hükümet krizi gibi görünen meselelerin altında yatan temel nedenlerden biri de bu anket sonuçları ve beklentiler.

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Başbakan Ersin Tatar yeni bir hükümet ile henüz adayı olmayan DP’nin ve de belki de YDP’nin de desteğini alıp sağ tarafta bir nevi çatı aday pozisyonu yakalamak istiyor.

Böyle bir durum, yeni bir hükümet oluşumu, taşların yeniden yerli yerine oturması ve de alınacak destekler ile Tatar’ın ikinci tura çıkmasını hatta seçimi 2. Turda da zorlamasını/almasının önünü açabileceği de konuşuluyor.

Zira mevcut HP’li hükümetin UBP’de Başbakan Tatar’ın altının boşalmasına yol açtığını söyleyenler de çok.

Siyaset önümüzdeki günler çok şeylere gebe.

Halkın Partisi’nde ise tam bir kafa bulanıklığı yaşanıyor. Kabinenin tek kadın bakanı Ayşegül Baybars’a karşı söylenenler yenilecek yutulacak gibi değil üstelik o bakan hükümet programını uyguladı diye bunları işitiyorsa ortada daha da kaotik bir durum var demektir.

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YDP 9 Ağustos’ta kurultayını yapıyor. Arıklı başkanlığa yeniden aday…

Partinin 7495 üyesi de olduğu resmi olarak açıklandı. Kritik nokta şurası ki, YDP balonu ya şişmeye devam edecek ya da patlayacak seçim öncesi. Bunu hep birlikte 9 Ağustos’taki kurultayda bütün kamuoyu görmüş olacak.

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Akıncı cephesinde ise Bilişim Yasası’nı basın örgütlerinin randevu talebine rağmen görüşmeyip imzalamasının kırgınlığı yaşanıyor.

Her ne kadar da Akıncı ilk turda en önde görünse de bu kırgınlıklar ikinci tur seçiminde belirsizliklerin doğmasına neden oluyor.

Siyaset yeni doğumlara da gebe...

Bunları da daha ileriki yazılarımızda sizlere paylaşmaya çalışacağız.

İyi hafta sonları dilerim.