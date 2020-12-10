Erkut Yılmabaşar yazdı.. İlk günden tökezledi ve İskele’de bir ÇED tartışması!

UBP-DP-YDP hükümeti ilk günden nisap sorunu yaşadı.

Meclis’te yapılan ilk oturumda çoğunluk oluşmadığı için Genel Kurul çalışmalarına başlayamadı.

Bazı UBP milletvekillerinin toplantıya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Meclis Genel Kurulu ancak öğle civarlarında açılabildi nisabı buldu.

Ersan Saner hükümeti Meclis’te okundu.

Hükümet ilk toplantısını dün yaptı.

Herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

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Dün yazmıştık hükümetin önünde zorlu bir bütçe maratonu olacak.

Meclis komitelerindeki, çoğunluk sıkıntısı kendini gösterecek.

Bütçe yasa tasarısı Genel Kurul’a gelebilirse bu kez hükümet her gün nisap sıkıntısı yaşayıp/ yaşamamakla karşı karşıya kalacak.

Ülkedeki yığınla biriken sorunlar ise acil çözümler bekliyor.

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Sağlık, Eğitim ve Ekonomi, İşsizlik gibi sorunlar can yakmaya başladı.

Hükümetin Aralık ayı maaşları ve 13. Maaşı ödeyip ödemeyeceği ise henüz net değil.

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Dün Bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı.

Bir çok iddialı açıklamalar da yapıldı.

Örneğin YDP Başkanı Erhan Arıklı orta vadede elektrikte indirim yapacaklarını, Türkiye’den ise kablo ile elektrik getireceklerini söyledi.

Bunlar çok iddialı laflar. Umalım ki şimdilik 10 aylık ömür biçilen bu azınlık seçim hükümetinde bunlar yapılabilir.

Hükümetin önündeki en büyük sıkıntılardan biri de Arıklı’nın açıkladığı 8 Bin kişinin beklediği söylenen vatandaşlık meselesi.

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kurulduğu günden beri Kıbrıs Türk toplumunda büyük bir tartışma konusu oldu yeni vatandaşlık konusu.

Bir azınlığa düşme ruh hali yeniden kendini gösterdi üstelik 8 Bin gibi bir de rakam telafuz edildi.

Toplumun bu hassasiyeti dikkate alınmadan atılacak adımlar büyük bir infiale neden olabilir.

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Dün İskele’de Long Beach bölgesi olarak bilinen İskele Belediyesi Halk plajının hemen bitişiğinde yapılması planlanan 7 katlık “Turistik Tesis” için Çevre Etki Değerlendirme toplantısı yapıldı.

İskele Halk Plajı’nın önüne bir ÇİN Seddi yapılıyor. ÇED toplantısında epeyce bir tartışma çıktı. Özellikle bölgede ikamet eden insanlar projeye çok tepkili.

İmza kampanyası da başlattılar. Hukuk yönünde çeşitli girişimler de yapılacak.

İskelemize hayırlı olsun.

Günün Fotoğrafı:

YDP’liler hep birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanlığı devir teslim törenine katıldı

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Üzülme evlat, kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki—Charles Bukowski

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