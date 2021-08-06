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Erkut Yılmabaşar yazdı... İmar Planı hemen yayınlanmalı!

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İmar Planı hemen yayınlanmalı!
Erkut Yılmabaşar yazdı... İmar Planı hemen yayınlanmalı!

“Karpaz Emirnamesi” 2004 yılına hayata geçti.  
Emirnameler dağınık ve plansız yapılaşmayı durdurmak için kullanılan bir enstürman...
Emirnamenin ardından gelmesi gereken ise imar planlaması.
Tam 17 yıldır bu süreç Karpaz’da  bir türlü başlamadı.
Yürümedi, yoluna konmadı ve yapılmadı.
Bir bölgenin planlı gelişimin önüne takoz kondu.
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Bununla da kalınmadı, o bölgede oluşan basınç bu kez İskele bölgesinde kendisini bir inşaat patlaması ile gösterdi.
İskele bölgesi daha önce Girne’nin yaşadığı hızlı ve plansız gelime sürecine girdi.

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Tüm bunlar yaşanırken Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele imar planı çalışmaları başladı. Uzun süren çalışmalar tam bitme noktasına gelecekti ki dönemin UBP Genel Sekreteri Saner'den itirazlar geldi.
Bunun üzerine Aralık ayı içerisinde Başbakan tarafından  yeni bir komite oluşturuldu. Komiteyi dönemin başbakanı Ersin Tatar kurdurdu komitenin eş başkanları ise HP'den Ali Kanlı ve UBP'den  Ersan Saner olarak görevlendirildi.
Komitenin düzenlediği toplantılara  meslek odaları, 3 Belediyenin teknik elemanları, zaman zaman Belediye Başkanları, zaman zaman dönemin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars  katıldı. 
15-20 gün boyunca İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda yaşanan tartışmalardan sonra bir çok tarafın çekinceleri olmasına rağmen plan üzerinde uzlaşıldı.
Yaşanan onca uzun süreç ve tartışmadan sonra ortaya bir planlama metni çıktı.

imar_plani2.jpg
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Ne hikmetse bu metin de dönemin Başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından son dakika Devlet matbaasında yayınlatılmayarak durduruldu.
Ardından daha önce 1 yıllığına çıkarılan Emirname  altı ay daha uzatıldı. 
Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele imar planına tam kavuşacakken bir kez daha emirname ile karşı karşıya kaldı.
Dönemin UBP Genel Sekreteri şimdinin Başbakanı Ersan Saner’in itirazları neticesinde plan yürürlüğe girmedi.
Saner Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı sarayına yerleşmesinden sonra UBP de ipleri eline aldı ardından Başbakan da oldu.
Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı ise halen yayınlanmadı.
Geçtiğimiz ay Belediye Meclisleri toplanarak o dönemki planı ret eden karalar aldı.
Yeniden ve de uzun sürecek bir süreç mi başladı? diye yeni bir bilinmezlik oluştu.
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Oysa ki yapılması gereken herkesin üzerinde uzlaştığı İmar Planı’nın hemen bu pazartesi yayınlayıp, hayata sokmak ve de  revizesi için ise ne kadar süreceği tanımlanmış yeni bir planlama revize sürecini başlatmak.
Şimdiler de ise eksik aksak sonunun olup olmadığı, hatta yasal olup olmadığı belli olmayan yeni bir süreç ilerletilmeye çalışılıyor.
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Bu eksik aksak süreç, Şehir Plancıları Odası’nın  planlama sürecine dahil edilmemesi ile olası ara emri dava açma durumu ile de karşı karşıya.
Halk ise şaşkın bir şekilde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.
Pandeminin de etkisi ile hem ülkede hem de bölgede ekonomik yapı ise git gide bozulmaya devam ediyor.

Ekonomiyi de geleceği de bir an önce kurtarmak için üzerinde uzlaşı olan plan hemen hayata geçmeli belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

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