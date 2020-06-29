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Erkut Yılmabaşar yazdı...Jetigiller ve baronların kedileri...

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Erkut Yılmabaşar yazdı:Jetigiller ve baronların kedileri...
Erkut Yılmabaşar yazdı...Jetigiller ve baronların kedileri...

Jetgiller skandalından sonra bazıları yedi canını olayı örtme ve Ucunun kendi ahbaplıklarına dokunmaması için...
Biz ise olayın ilk günden KUMAR ve Seks işi olduğunu çekinmeden manşet attık....
Daha sonra 1 Temmuz’da ülkeyi Turizm’e ille de açalım tatavası** başladı...

Yanlış anlaşılmasın niyet ülkenin refahı idi...
Temiz kumar paraları gelmeli ve ülke refaha ulaşmalıydı elbet...
En son bugünkü gemi vakasında kendileri gibi olmayan medyayı, kimin ne dediğine bakmadan yalancı çıkarmaya çalıştılar...
Kolay değil elbet kumar baronlarının emrinde olmak, ülkenin refahını düşünür gibi yapmak!

Ne güzel de yazmıştı Orhan Veli;
 

***
uyuşamayız seninle yollarımız ayrı;
sen ciğercinin kedisi ben sokak kedisi;
senin yiyeceğin kalaylı kapta;
benimki aslan ağzında;
sen aşk rüyaları görürsün, ben kemik
ama seninki de kolay değil, kardeşim;
kolay değil hani;
böyle kuyruk sallamak tanrının günü.
cevap
-ciğercinin kedisinden sokak kedisine-
açlıktan bahsediyorsun;
demek ki sen komünistsin.
demek bütün binaları yakan sensin.

 

**

**

 

Meclisin kapanmaması iyi oldu zira değiştirilmeye çalışılan ANAYASA ile ilgili vatandaşa gıza gıza (kıza kıza) bağıra bağıra (önceki referandumda %62 oranında HAYIR çıkmıştı) yeniden bir deneme yapılıyor.
Zannederler ki vatandaş bu gızma (kızma) işini görmez!
Gene HAYIR çıkacak...
Sürpriz olmasın...

 

**

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1 Temmuz COVİD-19 NOTLARI:
Bakan Pilli belli ki 1 Temmuz olmadan çok stres altında kaldı... Zira bu 1 Temmuz kararını benimsemediğini de açıkladı... Bağzı(Kahrolsun bağzı şeyler*) bakanların ise içine sinmedi... Doktorların örgütlü olduğu Tabipler Birliği ise Mahkemeye yürütmenin durdurulması için dava dosyaladı.

Bugüne dönersek...
Bakan Pilli Meclis kürsüsünden;
Önce 2 pozitif (Anne ve çocuk ) dedi sonra 1...
Önce gelen gemide 350 yolcu var dedi sonra 22...
Önce gemideki 17 temaslıyı karantinaya aldık dedi, sonrasından gerçekten endişeliyiz...

Anlaşılan 1 Temmuz bu kez SAĞLIK Bakanı'nın başını ağrıtacak...

 

*Bağzı ilk kez Gezi Protestolarında kullanılmıştır.

**Tatava: saçma sapan sözler kalabalığı, boş lakırdı, laf ebeliği, gevezelik.

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