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Erkut Yılmabaşar yazdı... Kaçak karavan alanı olur da kaçak PCR olmaz mı?

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Kaçak karavan alanı olur da kaçak PCR olmaz mı?
Erkut Yılmabaşar yazdı... Kaçak karavan alanı olur da kaçak PCR olmaz mı?

2004 yılına Karpaz emirnamesi çıkarıldı.

Emirnameler çarpık ve dağınık yapılaşmayı engellemek için çıkarılır ardından da imar planı ile o bölgenin planlı sürdürülebilir çevreye ve doğaya dost planlaması yapılması gerektirdi.

Kitap böyle yazıyor.

17 yıldır imar planı yapılmadı.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele imar planı da son dakika Devlet Basımevi’ndeki memura talimat verilerek dönemin Başbakanı Ersin Tatar tarafından yayınlatılmamıştı.

Zaman akıp geçiyor.

Sözler havada uçuyor halk kandırılıyor.

Planlı gelişmenin önü tıkanıyor.

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UBP’de işler iyice karışıyor.

UBP Parti Meclisi’nde muhalefete rağmen el çabukluğu ve ilk 3 maddede başka türlü son maddede de başka türlü oylama ile kıl payı bir değişikli önerisi oylandı.

Oylamada önce hayır oyu çıktığı söyledi Zorlu Töre ve hile yapıldığını öne sürdü.

Neticede “Tüzük Kurultayı” toplanacak ve son kararı UBP üyeleri verecek. Tartışmalı maddenin tüzük kurultayından geçmesi adeta bir mucize olacak.

Tüzük kurultayı başkan adaylarının adeta bir ön yoklama ringine dönecek.

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İskele’de oluşan kaçak karavan kamp alamı haberimiz ilgi ile okundu.

Benzer sorun Yeniboğaziçi’nde ve birçok bölgede sürmeye devam ediyor.

İskele’de sahillerden Kaymakamlık sorumlu. Gerekli müdahaleyi yapmalı ve sorun daha da büyümeden gerekli tedbir alınmalı.

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Pandemi  konusunda Sağlık Bakanlığı’nda bir bıkkınlık bir yorgunluk gözlemlenmekte.

Daha dün Sağlık Bakanı hangi merkeze hangi aşıların olduğunu açıkladı.

Oysa Pazar günü bir çok merkezde aşılama yapılmıyor.

Hafta içinde ise uzun aşı kuyrukları oluşuyor.

Artık Sağlık Bakanlığı aşılama için vatandaşın ayağına gitmek için mobil ekipler kurmayı da düşünmeli ve toplu aşılamanın yollarını bulmalı.

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Bir de şu ücretli PCR konusu var.

Hükümet bu konuda karar değiştirip en azından aşı yaptırmış kişilerin güney Kıbrıs’ta olduğu gibi hızlı testleri ücretsiz yapmasını sağlamalı.

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PCR testlerinin de sıkı denetim altına alınması gerektiği de bir kez daha ortaya çıktı. Sanatçı Bülent Ersoy’un 21 kişilik ekibine KKTC’de hazırlanan kaçak PCR testleri daha önce de hazırlandı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın  ve sağlık çalışanlarının önünde zorlu bir kış dönemi var.

Herkese hepimize kolay gelsin.

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