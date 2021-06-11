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Erkut Yılmabaşar yazdı.. Kıb-Tek'de ciğeri kedini boğazına asmak!

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Erkut Yılmabaşar yazdı.. Kıb-Tek'de ciğeri kedini boğazına asmak!
Erkut Yılmabaşar yazdı.. Kıb-Tek'de ciğeri kedini boğazına asmak!

Erkut Yılmabaşar yazdı.. Kıb-Tek'de Ciğeri kedini boğazına asmak!

Kıb -Tek'de "Soruşturma" başlatılmış... 

Yok o beklenen bilinen "Sayıştay Raporlarındaki Usulsüzlükler/Yolsuzluklar"  ile ilgili değil!

Bu soruşturma başka...

Bu soruşturma detaylarını  açıklayan kim?

Kurum müdürü mü?

Yok...

Soruşturma başkanlığına atanan zat  mı?

Yok...

Perki, kim kimi soruşturacakmış?

Hakkında yüksek mahkemede 33 dava bulunan, kimlik kartı poliste bulunan yurt dışı yasağı da olan  Kurum Müdürü, 3 yıl boyunca işe gitmemiş adı Sayıştay raporlarında usulsüzlük yaptığı ile ilgili defalarca geçen müdür yardımcısını soruşturma memuru atamış.

**

Şimdi nereden çıktı tün bunlar? Bu yeni soruşturma!

Bugün sabah Kıb-Tek çalışanı emekçiler buna dur dediler de ondan "gün yüzüne" çıktı.... Daha da görünür oldu kurum içerisinde yaşananlar...

Kıb-TEK çalışanları bu sabah Mağusa'da iş bıraktılar.

Gözünün üstüne kaşın var! soruşturmasının aslında bir sürgün olduğunu söylediler.

İskele'deki amir Mağusa'ya Mağusa'daki amir İskele'ye...

Hem de TİS'e rağmen...

TİS hani sendika ile yönetim arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi....

Yönetimin iddiaları ne bu görev yeri değişiminde?

İyi ki  onu da sendika açıklamış!

**

İlahi Aziz Nesin iyi ki bu günleri görmemiş...

Bu yaşanana olsa olsa "ciğeri kedinin boynuna" astılar derdi..

Kıb-Tek’de emekçiler kurumlarına şimdi eskisinden daha fazla sahip çıkmak durumunda...

Yoksa bu gidişat gidişat değil!

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Peki Neler oldu? İşte yaşananların kısa özeti...

Kıb-Tek'de sürgüne isyan çıktı! Çalışanlar iş bıraktı!

Özkıraç, üyelerinin Mağusa'da "sendika olmadan" yaptıkları eylem ile ilgili açıklama yaptı, "bilgi eksikliği" var dedi.

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