Erkut Yılmabaşar yazdı... Koyunlar ve ucuz kiraz gelmedi! Gelen Ekmeğe ve akaryakıta zam oldu!

Koyunlar ve ucuz kiraz gelmedi!

Azınlık hükümeti son 45 günde akaryakıta 3 kez zam yaptı.

Zam ile ilgili de herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Akaryakıt ülkeye dışardan geliyor.

Alış fiyatı döviz ile...

Ve malum Türk Lirası döviz karşısında hızla eriyor.

Peki bizim azınlık hükümeti ne yapıyor?

Vakti zamanında tedbir almayıp akaryakıttaki FİF yani fiyat istikrar fonunu nerede ise sıfırlama noktasına geliyor. Bunu da bak biz zam yapmadık diye açıklamaya çalışıyor.

Zenginden alıp fakire vereceğim diyen Bakandan tutun da FİF'i kullandık zam yapmadık diyen Başbakan'a kadar populizm almış başını yürümüş.

Bu gibi durumlarda tam da zenginden alınıp fakire verilmesi gereken bir dönemden geçtiğimiz gözden kaçırılmamalı.

Doğrudan vergiler yerine çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almanın yolu bulunmalı.

Bu konuda niyet ve de irade ortaya konmalı.

Niyet ve irade olmaz ise ne olur?

Ne o protokolsüz anlaşılan koyunlar gelir ülkeye ne de kiraz ucuzlar.

Kirazın sapı, üzümün çöpü ile oyalanır gideriz...