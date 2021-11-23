Erkut Yılmabaşar yazdı...Mağusa'dan sonra İskele'de batacak!

Mağusa'dan sonra İskele'de batacak!

GMB'de zorlu bir süreç yaşanıyor...

Bir türlü denkleştirilemeyen Belediye bütçesi, yaşanan Covid-19 pandemisi ve tüm belediyelere yüklenen külfet gün yüzüne vurmaya etkileri ortaya çıkmaya daha da gözle görülür olmaya başladı.

Maraş açılımı denerek yapılan işler ve de yapılan masraflar ile ilgili GMB'ye verilen sözler de tutulmadı.

GMB sürekli borçlandı.

2.5 yıldır bitmeyen planlama süreci ve Tatar-Saner ikilisinin Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele'yi EMİRNAME'ye mahkum eden anlayışı nedeni ile hem bölge insanının hem Belediyelerin gelirleri dibe vurdu.

GMB'de grev 26 gündür devam ediyor.

Çalışanlar maaşlarını alamıyor.

Şimdi tehlike çanları Mağusa'dan sonra İskele için de çalmaya başladı.

İskele Belediyesi benim hatırlayabildiğim kadarı ile tarihinde ilk kez borçlanma kararı üretti. Hem de 20 milyon TL.

Pandemi süreci ile düşen gelirler, bölgenin planlı gelişiminin bir türlü önünün açılmaması ve emirnameye mahkum edilmesi adeta bir sarmala gibi bütün Belediyeleri sarmak üzere.

Planlı gelişmenin önü bir an önce açılmalı İMAR PLANI 2.5 yıl önce uzlaşıldığı şekli ile yayınlanmalı ve yeni revizyonlar için ise çalışılmaya başlanmalıdır.

Bu tartışma ve kaotik ortam önce Belediyeleri ardından çalışanları ve ailelerini daha sonra esnafı zincirleme batağa götürecek kadar bir kördüğüm olmak üzere.

Üzerine bir de yaşanan döviz krizi ekonomik hayatı daha da çıkmaza sürükleyecek Mağusa'dan sonra korkarım ki İskele de batmakla yüz yüze kalacaktır.