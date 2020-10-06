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Erkut Yılmabaşar yazdı.. “Maraş namustur veren namuzssuz!”’dan  bugünlere…

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Erkut Yılmabaşar yazdı.. “Maraş namustur veren namuzssuz!”’dan  bugünlere…
Erkut Yılmabaşar yazdı.. “Maraş namustur veren namuzssuz!”’dan  bugünlere…

Sanırım 90’lı yılların başlarıydı Maraş’ın kapalı bölgesinin yeniden açılmasının gündemde olduğu dönemlerdi.

Hararetli tartışmalar almış başını gitmişti.

Ve bir sabah Mağusa caddelerinin duvarlarını  “Maraş Namustur Veren Namussuz” sloganlarının olduğu yazılamalar yapılmıştı.

Neyse ki o günler geride kaldı.

Bugün Ankara’da T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

KKTC’de YSK’nın seçim dönemlerinde törenler yapılamaz ve bu törenlerde nutuklar atılamaz kararına rağmen BRT’nin tüm kanalları Geçitköy barajına düşen suyun görüntülerini ve de törensel açılışı yayınladı. YSK yasağı havada kaldı.

KKTC demokrasisi bir kez daha yara aldı.

Oysa ki törene filan gerek duymadan da bitirilen bu su tamiratının açılması yapılabilir ve de Geçitköy’e su akıtılabilirdi.

Tüm bunlar yaşanırken KKTC’de iyi bir su yönetimi organizasyonu olması gerektiği gerçeği bir kez daha önümüze çıktı.

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Gelelim kapalı Maraş’taki girişimlere…

Kapalı Maraş'ın açılmasını ve mülklerin mal sahiplerine iadesini destekliyorum.

Perşembe günü halkın kullanımına açılacak SAHİL kısmının sadece seçimlik bir hamle olduğunu düşünüyorum.

Erdoğan’ın basın açıklamasında açılacak olan bölgede mülk sahiplerinin olmadığını söylemesi olası dış telkinleri önceden önleme hamlesi olarak da yorumlanabilir.

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Güzel olan taraf ise şu kuzey Kıbrıs’ta artık sağcısı solcusu kapalı Maraş’ın artık kapalı kalmasının bir anlamı olmadığını biliyor söylüyor.

Kapalı Maraş’taki mülk sahiplerine mülklerinin iade edilecek olması ise herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

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Kapalı Maraş sahili açılıyor, orada bulunan mülklerin Kıbrıs Rumlara iadesi önümüzdeki günlerde yapılabilir..

Mal sahibi Mülk sahibi hani bunun ilk sahibi gerçeği önümüzde duruyor...

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