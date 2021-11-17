Erkut Yılmabaşar yazdı...Mitingin düşündürdükleri…

Ortaya karışık kebap gibi oldu biraz…

Biraz ondan olsun biraz bundan…

Toplanıp bir kez daha ve de sonrasında tekrar evlere geri dönüldü…

Dostlar bir kez daha bir birilerini gördü, selamlaştı...

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Hiçbir zaman sayılara takılmam bu tür miting, eylem, yürüyüşlerde…

Yeter ki mesajı net olsun…

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Bazen bir kişilik eylem yüz bin kişinin yapamadığını da yapabilir…1

Bazen on binler olup günlerce meydanlardan çekilmemek de gerekebilir. 2

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Geçen hafta gerçekleşen Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) eylemindeki hedef belirsizliği katılımı düşürmüşe benziyor.

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Önce zamları protesto ediyoruz diye yapılan duyuru sonrasında “memleketimize sahip çıkıyoruz” gibi bir mesaja büründü miting çağrıları.

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Biraz yapılan zamlar biraz yaşanan kaotik ortam biraz da Kıbrıs Sorunu meselesi sosu eklenerek ortaya karışık bir ürün çıkarıldı.

Haliyle sayılara takılmadan içeriğin de tam olmadığını , olamadığını söylemek gerek.

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Bir de korkunun ecele de faydası yok der eskiler tabi…

Net tutum belirlemek sorunların aşılmasında belki de en önemli başlangıç noktası da olabilir..

Tam da Nazım Ustanın dediği gibi…

“…

ve İzmir'li ali onbaşı biliyordu ki:

tavşan korktuğu için kaçmaz

kaçtığı için korkar.” 3

1

Taksim'de 17 Haziran günü Erdem Gündüz'ün, Gezi Parkı'na müdahalesini protesto etmek için başlattığı eylem. Taksim Meydanı’nın ortasında yüzünü AKM’ye dönerek “duran” Gündüz’ün bu protestosu kısa sürede sosyal medyada duyuldu ve destek buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Erdem Gündüz ayrıldı. İlerleyen saatlerde polis bazı duran insanları yaya trafiğini engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı. İlerleyen günlerde değişik yerlerde yeni duran insanlar da ortaya çıktı.

2

2010-2011 Yasemin Devrimi'nin öncülüğünde, 25 Ocak 2011'den beri Mısır'da devam eden, halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağıran sokak gösterileri, protestolar ve sivil itaatsizliklerin bütünüdür. Gösteriler ve isyanların polis şiddeti, olağanüstü hâl, işsizlik, asgari ücretleri azaltma isteği, barınma eksikliği, yiyecek sıkıntısı, yolsuzluklar, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve kötü hayat koşulları üzerine başladığı rapor edildi. 11 Şubat 2011 tarihinde Mısır cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek gösteriler nedeniyle istifa etti.

3

Kuvâyi Milliye, Nazım Hikmet Ran sayfa 84