Erkut Yılmabaşar yazdı..."Muhalefetimsi muhalefet!"

Muhalefetimsi muhalefet!

Ne çektiysen cesareti olmayan bu muhalefet yüzünden!

KKTC’de her alanda ciddi bir muhalefet boşluğu olduğu her gün daha çok gözle görülür oldu.

Sadece son birkaç günde yaşananlara bakılarak bile bu kanıya varılabilir.

İyi bir muhalefet yoksa iyi bir yönetimin olması da beklenemez.

Beklenmemeli.

8 yaşında bir kız çocuğu hayata gözlerini yumdu. Muhalefet 24 saat Mecliste konuştu ama bu konuyu gündeme getiren ağzına alıp soruşturma açılsın diyen olmadı.

UBP kurultay döneminde yaşananlar arkadaşın arkadaşa yaptığı başka hiçbir dönemde yaşanmadı. Ama muhalefet bir partinin iç işleridir deyip ağzını açmadı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker önce Youtube’dan ardından Twitter’dan ifşalarına devam etti. Bazı Gazeteler, gazeteciler yazdı. Dava edildi. Muhalefet yine sustu. Muhalefet vekilleri dokunulmazlıklarının olduğunu unuttular.

Kumar baronları, Mafyatik ilişkiler hat safhaya çıktı, döküm saçım oldu. Muhalefet bu kumarhaneler, bet ofisler kapatılmalıdır demedi diyemedi. Meclis’te dokunulmazlıkların da olduğu yerde bir tek kelime bile etmedi.

KIB-TEK battı. Ayda 50 Milyon TL zarar ediyor. 135 Kr’a AKSA’dan satın alıp halen 98 Kr’a satış yapılmaya devam ediliyor. Muhalefetten kurumlarımızı yaşatacağız kendimizi yöneteceğiz nutuğu var ama acı ilaç da içmek lazım bu kurum battı zam kaçınılmaz diyen yok.

Sendika başkanı Asgari Üret seçimden sonra ancak belirlenir diyor. Muhalefetten be efendi Asgari ücret 5 ayda eridi hemen şimdi yeniden belirlenmeli diyen diyebilen yok.

Ledra Caddesi’ne bir gancelli daha kondu. Avrupa’nın tek bölünmüş başkenti Lefkoşa’da ayrılık perçinlendi. Anatsasiadis’e öyle bre sen de kendine gel diyen yine yok.

Statükoya bu kadar yasalanarak muhalefet yapılabileceğini zannetmenin elbette hayal kırıklığı yaratacak sonuçları olacak.

Halkta güvenin oluşmasını önündeki en büyük engel işte bu pısırıklık olacak.