Erkut Yılmabaşar yazdı... Nereye payidar?

Haberi Anadolu Ajans'ı servis etti...

Yayımlanan haberde AA editörü bilerek veya bilmeyerek “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” yazmak yerine, “Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti” ifadesini kullandı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun web gazetesi, Detay’ın web Gazetesi ve Kıbrıs Medya Grubu’nun web gazetesi, Anadolu Ajansı'nın "görme yetisini kaybeden bir Kıbrıslı Türk’ün Türkiye’de tedavi edilmesi" ile ilgili yayımladığı haberi kendi web sitelerinde aynen yayınladı ve okuyucuları ile buluşturdu.

Anadolu Ajansı'nın bu haberinden bir gün önce DETAY basılı gazetesi, adeta güney Kıbrıs'ta mülteci durumuna düşen ve Reuters'e konuşan Kıbrıslı Türk Deniz Birinci'nin haberini de ön sayfasına taşımıştı.Birinci o haberinde küçük kızına yapılması gereken göz operasyonundan bahsetmekte idi.

Reuters'in bu haberinden bir gün sonra Anadolu Ajansı tarafından servis edilen pandemi döneminde görme yetisini kaybeden bir Kıbrıslı Türk’ün Türkiye’de tedavi edilmesi ile ilgili haberi de Detay Gazetesi ön sayfasından "Kimine Türkiye'ye özel izin kimi ise güney Kıbrıs'ta mahsur" başlığı ile alternatif bir bakış açısı ile Logo yanından ön sayfadan okuyucularına aktardı.

Şimdi gelelim Gazedda Kıbrıs'ın GAF diye nitelendirdiği haberin içerisinde geçen "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti" kelime bütünlüğüne.

İşte bunu Gazedda Kıbrıs'ın haberleştirip büyük bir GAF yapılmış gibi göstermesi hayrete düşürücü bir bişey. Bunu başka haber siteleri yapsa ve "KKTC yazılmaması büyük gaf! "dese daha anlaşılır olabilir belki.

Gazedda'nın alternatif bir kollektif yayın olarak medya dünyamızda ayrı ve güzel bir yeri var... En azından bizim mahallenin düşüncesi öyle...

Ve de sevgili dostlara sorarız "büyük bir gafa imza atıldığı" diye nitelendirdiğiniz şeyin yazım yanlışı dışında neyi yanlıştır?

Avrupa mahkemelerinin aldığı kararlarda bu ada yarısı başka bir memleketin alt yönetimi olarak gösterilmiyor mu?

Ya da anakara dan ada yarısına yapılan müdahaleler ayyuka çıkmışken rahatsız olduğunuz sadece bu tanımlama mı?

Ve de son olarak Timur Selçuk'un "Nereye Payidar" şarkısını sizlere armağan ederek yazımızı sonlandırmak istiyoruz.

Sevgiyle kalın.