  • BIST 119.263
  • Altın 414,669
  • Dolar 6,8421
  • Euro 7,9317
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

Erkut Yılmabaşar yazdı... Ölüm tehditleri ve her şeyi seçim odaklı okumak!

» »
Erkut Yılmabaşar yazdı... Ölüm tehditleri ve her şeyi seçim odaklı okumak!
Erkut Yılmabaşar yazdı... Ölüm tehditleri ve her şeyi seçim odaklı okumak!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kendisine yönelik yapılan “ölüm tehditleri”  ile ilgili açıklama yaptı. İlgili yerlere şikâyetlerde bulunulduğunu ancak bir sonuç çıkıp çıkmayacağını bilmediği yönünde de ekleme yaptı açıklamasına.

**

Bir kere önce şunu söyleyelim o makam her ne kadar da KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı olsa bütün Dünya tarafından 960’dan beri “Kıbrıs Türk Toplum Liderliği” olarak tanınan ender makamlardan bir tanesi ve de en önemlisi...

Daha önce de Mehmet Ali Talat’ın evi bombalanmış, CTP’ye bombalar konmuş, YKP kurşunlanmıştı. Büyük “Çözüm ve AB” mitinglerine ise TNT kalıpları konmuş ve göz dağı verilmeye çalışılmıştı.

Kıbrıs’ın bildiği bir şeydir yani bu ölüm tehditleri hele de Kıbrıs’ta çözüm ve Barışı savunan taraflara yönelik olarak yapılan.

**

11 Ekim’de seçim var.

Kıbrıslı Türkler bir kez daha toplum liderini seçmek için sandık başına gidecek.

Şimdi, görüyoruz ki bazı dostlar yapılan bu “ölüm tehditlerini” evirip çevirip seçime bağlamış.

Özellikle CTP’de kafalar çok karışık olsa gerek ki iki milletvekili ikisi birbirine zıt ve de ayrı açıklama yapıyor, başkan Erhürman ise susuyor.

Eski Bakanlardan CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali yaşananları ve Akıncı’nın açıklamalarını seçime bağlamaktan hiç çekinmemiş diğer yandan CTP Grup Başkan vekili ve MYK üyesi de olan Asım Akansoy toplum liderine yapılan bu tehditleri kınamıştır.

Toplum Liderliğine aday olan CTP genel başkanı Erhürman ise bu konuda bu saate kadar herhangi bir açıklama yapmamıştır.

BKP’den olanı biteni kınayan bir açıklama gelmiştir ama daha önce kurşunlanan YKP bu konuda ses çıkarmamıştır. TDP’de her ne hal ise o da herhangi bir açıklama da bulunmamıştır bu tehditlerle ilgili.

Anlaşılan odur ki yelpazenin sağ tarafından hükümet kavgaları devam ederken sol tarafında ise bazıları neredeyse her şeyi "seçime odaklı" olarak okunmaya devam ediyor bazıları ise halen tatilde.

Bazıları sosyal medyada hatta o kadar ileri gidiliyor ki yüz surat olsa bu tehditleri Akıncı yazdırdıya  kadar da getirecekler ama şimdilik en azından bu yok.

**

İmar planı tartışmaları son bulabilecek mi? Artık bir de mahkeme emri var. Yayınlanan ve sonra ŞEHVEN denilip iptal edilmeye çalışılan EMİRNAME mahkeme emri ile yürürlükte.

İmar planı yürürlüğe girebilecek mi?

Hükümet ortaklarının bir birine medya önünde söylediklerini yutup yola devam edebilecek mi?

Havalar ısınmaya siyaset de kaynamaya devam ediyor...

 

Yarın: Anketçiler sahada, ilginç sonuçlar var!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuzla Şehitleri anıldı23 Temmuz 2020 Perşembe 11:33
  • 32 mülteci Türkiye'ye gönderildi23 Temmuz 2020 Perşembe 11:29
  • Elcil: “ülkemiz savaş meydanı değildir”23 Temmuz 2020 Perşembe 11:06
  • KAMU-SEN: "Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişi röntgen çekiyor"23 Temmuz 2020 Perşembe 10:56
  • El-Sen’den Kıb-Tek İle Hükümete Siyah Çelenk ve Grev Uyarısı23 Temmuz 2020 Perşembe 10:52
  • İran'dan 'Son günlerdeki yangınlar siber saldırıyla alakalı değil' açıklaması23 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
  • TDP ve Basın-Sen'in Bilişim Yasası'na karşı açtığı dava 29 Temmuz’a ertelendi23 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
  • Süper Lig'in efsanesi Çetinkaya küme düştü!23 Temmuz 2020 Perşembe 10:34
  • Irkçılık Karşıtı Ağ’dan Açıklama23 Temmuz 2020 Perşembe 10:25
  • Atakan'dan Saner'e : "küçük insanları rahatsız etmesi doğaldır..."23 Temmuz 2020 Perşembe 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti