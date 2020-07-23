Erkut Yılmabaşar yazdı... Ölüm tehditleri ve her şeyi seçim odaklı okumak!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kendisine yönelik yapılan “ölüm tehditleri” ile ilgili açıklama yaptı. İlgili yerlere şikâyetlerde bulunulduğunu ancak bir sonuç çıkıp çıkmayacağını bilmediği yönünde de ekleme yaptı açıklamasına.

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Bir kere önce şunu söyleyelim o makam her ne kadar da KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı olsa bütün Dünya tarafından 960’dan beri “Kıbrıs Türk Toplum Liderliği” olarak tanınan ender makamlardan bir tanesi ve de en önemlisi...

Daha önce de Mehmet Ali Talat’ın evi bombalanmış, CTP’ye bombalar konmuş, YKP kurşunlanmıştı. Büyük “Çözüm ve AB” mitinglerine ise TNT kalıpları konmuş ve göz dağı verilmeye çalışılmıştı.

Kıbrıs’ın bildiği bir şeydir yani bu ölüm tehditleri hele de Kıbrıs’ta çözüm ve Barışı savunan taraflara yönelik olarak yapılan.

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11 Ekim’de seçim var.

Kıbrıslı Türkler bir kez daha toplum liderini seçmek için sandık başına gidecek.

Şimdi, görüyoruz ki bazı dostlar yapılan bu “ölüm tehditlerini” evirip çevirip seçime bağlamış.

Özellikle CTP’de kafalar çok karışık olsa gerek ki iki milletvekili ikisi birbirine zıt ve de ayrı açıklama yapıyor, başkan Erhürman ise susuyor.

Eski Bakanlardan CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali yaşananları ve Akıncı’nın açıklamalarını seçime bağlamaktan hiç çekinmemiş diğer yandan CTP Grup Başkan vekili ve MYK üyesi de olan Asım Akansoy toplum liderine yapılan bu tehditleri kınamıştır.

Toplum Liderliğine aday olan CTP genel başkanı Erhürman ise bu konuda bu saate kadar herhangi bir açıklama yapmamıştır.

BKP’den olanı biteni kınayan bir açıklama gelmiştir ama daha önce kurşunlanan YKP bu konuda ses çıkarmamıştır. TDP’de her ne hal ise o da herhangi bir açıklama da bulunmamıştır bu tehditlerle ilgili.

Anlaşılan odur ki yelpazenin sağ tarafından hükümet kavgaları devam ederken sol tarafında ise bazıları neredeyse her şeyi "seçime odaklı" olarak okunmaya devam ediyor bazıları ise halen tatilde.

Bazıları sosyal medyada hatta o kadar ileri gidiliyor ki yüz surat olsa bu tehditleri Akıncı yazdırdıya kadar da getirecekler ama şimdilik en azından bu yok.

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İmar planı tartışmaları son bulabilecek mi? Artık bir de mahkeme emri var. Yayınlanan ve sonra ŞEHVEN denilip iptal edilmeye çalışılan EMİRNAME mahkeme emri ile yürürlükte.

İmar planı yürürlüğe girebilecek mi?

Hükümet ortaklarının bir birine medya önünde söylediklerini yutup yola devam edebilecek mi?

Havalar ısınmaya siyaset de kaynamaya devam ediyor...

Yarın: Anketçiler sahada, ilginç sonuçlar var!