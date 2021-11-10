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Erkut Yılmabaşar yazdı...Ortaya Kar-Ma-Şık!

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Erkut Yılmabaşar yazdı...Ortaya Kar-Ma-Şık!
Erkut Yılmabaşar yazdı...Ortaya Kar-Ma-Şık!

Ortaya Kar-Ma-Şık!

 

Herkesin her şeyden bir şeylerden tadabilmesi amacıyla ortaya getirilen yiyecekler için kullanılır ortaya karışık getir diye.
Mesela ortaya karışık kızartma olabilir ya da ortaya karışık ızgara veya ortaya karışık salata olabilir..

Ortaya karışık siyaset de olur!

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Karma oya dört elle sarılanlara dikkatle bakmak gerekiyor bu dönemde!

Hani “Seçim” “demokrasi” seçmenin hakkı yeniyor diyorlar ya asıl mesele ben seçileyim de gerisine sonra bakarız dan başka bir şey değildir esasen.

Bunların toplumsal kaygıları yerine koltuk kaygıları vardır.

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Siyaset cesaret isteyen bir iştir…

Siyaset yapacak olanın bir miktar kitap okumuş dünyayı, hayatı anlamış olması beklenir.

Oysa bizde kitap okumayan özetini anlat diyen vekil de vardır hatta bakanlık yapan modeli de mevcuttur…

Sorsan ona göre ideolojiler filan ölmüştür ama halen sol partiden karmacı vekil olmayı da istemeyi kendinde hak görmektedir.

Sorsan en iyi kendisidir, diğerleri halkın derdinden anlamayanlardır.

En çok karmayı ben alırım diye övünendir ama partisinin neden on yıldır birinci parti olmadığı, olamadığının hakkında herhangi bir açıklaması olmayandır.

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Oysa, toplumumuzda bu tipleri popüler sanatçı gibi seçme eğilimi de devam eder bütün siyaset kurumuna yüksek tondan eleştiriler, kızmalar, öfkelenmeler arasında.

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Bu gürültü arasında kimin ne düşündüğünü? Ne biliriz? Ne de yapmak istediklerini anlarız!

Yeter ki Kıbrıs şartlarında biraz popüler olsun biraz da tanıdık hısım akraba olsun, o kadar…

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Esasen karma oyun kalkma olasılığının doğmuş olması bile heyecan verici bir gelişmedir.

Her ne kadar da “oy birliği ile karar alacak bir ad-hoc komite kurmak” ise işin olmaması için güzel bir bahane yaratma metodu olsa bile…

Kar-ma karış oy ortadan kalkar ise artık kişiler değil siyasi duruşlar daha çok önem kazanacaktır.

* Ekonomik hayatın nasıl şekilleneceği?

* Asgari ücretin ne kadar olacağı?

* Alım gücünün nasıl yukarıya çekileceği?

* Sosyal politikaların uygulanıp uygulanmayacağı?

* Sağlık hizmetlerinin kalitesi? Ücretli olup olmayacağı?

* Eğitimin nasıl olacağı vb.

* Kronikleşmiş Kıbrıs sorununa bakış?

* Kadın hakları, engelli bireylerin hakları, LGBT bireylerin hakları filan daha çok konuşulacak.

 

Ve daha birçok konunun özü, çözüm önerileri ile birlikte konuşulabilecek.

Vatandaş da duruşu net önerileri akla yatkın ve güvendiği bir partiye gidip oyunu verebilecek.

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