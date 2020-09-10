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Erkut Yılmabaşar yazdı... TDP 3 imza ile Tatar hükümetine can simidi attı!

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Erkut Yılmabaşar yazdı... TDP 3 imza ile Tatar hükümetine can simidi attı!
Erkut Yılmabaşar yazdı... TDP 3 imza ile Tatar hükümetine can simidi attı!

3 TDP’li milletvekili hükümete güvensizlik oyu verilmesi için dün imzalarını attılar.

Hükümete güvensizlik oyu vermek için kurallar belli.

9 imza gerekli.

TDP’nin 9 imzası var mı?

Yok!

Peki DP ve YDP’de imzalarsa 9’a ulaşılabilir mi?

Yok!

Sayı DP ve YDP’de imzalasa dahi 8’de kalıyor.

Yani, yanisi şu 9’u bulmak için CTP’den de milletvekillerinin imzasına ihtiyaç var.

Peki 9 olunca bu iş tamam mı?

Hiç de değil!

Sonra?

Sonrasında 26’yı bulmazsanız olacak olan kuru gürültü!

Ve de Tatar hükümetinin ömrünü uzatmak!

26 sayısı var mı muhalefetin?

Yok!

Yani?

Yanisi şu 9’u bulmamış bir girişimin 9’u bulsa bile sonrasında 26’yı bulma ihtimali çok zayıf.

Ne yapılmalı?

İstişare!

Yapıldı mı?

Kim bilir?

Belki yapıldı belki yapılmadı kapalı kapılar ardında!

E şeffaflık?

Şimdilik ortalık toz bulutlu!

Oysa TDP ve diğerleri Tatar hükümetinden kurtulma niyetinde ise yükselen toplumsal öfkeyi de yanlarına alıp şeffaf bir şekilde süreç yürütmeliler.

26 nasıl bulunacak ki?

HP’nin muhalif olan vekilleri var!

En azından biz öyle anlıyoruz.

Mesela Jale Refik Rogers, Tatar hükümetini pandemi konusunda yerden yere vuruyor.

Önlemeleri dikkate almamakla suçluyor.

Başka?

Mesela Kudret Özersay açıktan Tatar hükümetine muhalefet ediyor. Medya önünde hem de…

Ya başka?

HP Genel Başkanı Yenal Senin açıklamaları ile ana muhalefet lideri gibi…

Yani?

Yanisi şu toplumun gözü önünde sadece “Pandemi dönemini” yönetecek ve garabaet seçim yasasını değişip ülkeyi salimen seçime götürecek bir yeni hükümet denemesinin önü kapatılıyor, 3 imza ve kapalı kapı demokrasisi ile…

Peki sonrasında değişik bir şeyler olur mu?

Siyasette 24 saatte çok şeyler olur.

Yeter ki açık şeffaf toplumun gözü önünde hedefi belirlenmiş ve de niyeti olsun.

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