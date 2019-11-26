Erkut Yılmabaşar yazdı... Tren rayda ama ray bitti!  "Referans Kavramları" henüz daha oluşmadı!

Tren rayda ama ray bitti! "Referans Kavramları" henüz daha "oluşmadı!"

Berlin’de 25 Kasım tarihinde Kıbrıslı liderler ayrı ayrı ve sonrasında da yemekte birlikte Guterres ile görüştü.

Bir süre önce Anadolu Ajansı editör masasında T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun söylediği gibi Almanya Kıbrıs meselesinde ara bulucu olmak istemiş ve zirvenin Almanya’da düzenlenmesinin önü açılmıştı.

Görüşmeler gayrı resmi olarak gerçekleşti.

Guterres kendisini medyaya göstermedi.

O kadar seviye aşağıya çekildi ki kendisini otel önünde bekleyen gazetecileri bile atlatıp otele arka kapıdan girdi.

Görüşmeden önce Bayan Lute, Erçin ve Mavroyannis ile temaslar yaptı ve yemekten sonra ortaya çıkan Guterres’in açıklamasının içeriğini oluşturdu.

Guterres liderler ile ayrı ayrı 20’şer dakika görüştü ardından yemeğe geçildi. Yemek aşağı yukarı 2 saat kadar sürdü.

Yemek sürerken Rum basını BM kaynaklarına dayanarak Guterres’in bir açıklama yapacağını duyurdu. Nitekim bu açıklama da yapıldı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs açıklamasında önemli noktalara işaret etti.

“Bu akşam Kıbrıslı Rum lider Sayın Nikos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki çabalara ilişkin durum değerlendirmesi yapmak amacıyla gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdim. Odaklanmış ve samimi bir görüşme oldu.” Dedi.

Her iki lider girişimimi memnuniyetle karşılayarak, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler.

Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider, aciliyet duygusu ile hareket ederek, Kıbrıs sorununa öngörülebilir bir gelecekte kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının her iki toplumun esenliği açısından büyük önemi haiz olduğu ve statükonun sürdürülebilir olmadığı konusunda mutabık kaldılar.

Kıbrıslı Rum lider ve Kıbrıslı Türk lider, 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Açıklama, geçmiş yakınlaşmalar, ve kapsamlı çözüm yolunu açacak bir stratejik anlaşmaya varılabilmesini sağlamak için 30 Haziran 2017’de sunduğum altı maddelik çerçeveye olan bağlılıklarını teyit ettiler.

Bu görüşmeler ışığında, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olacak müzakerelere uzlaşılmış bir başlangıç noktası teşkil edecek referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım. Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir.

Bu görüşmenin gerçekleştirilmesindeki desteğinden dolayı Almanya Federal Cumhuriyeti hükümetine teşekkürlerimi iletmek isterim.

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Dün akşam atıf yapılan BM Güvenlik Konseyi 716 sayılı kararı ne?

“Federasyonda iki toplumun siyasi eşitliği ve federasyonun iki toplumlu yapısı tanınmalıdır. Siyasi eşitlik, federal hükümetin tüm birimleri ve idaresinde sayıca eşit katılım anlamına gelmemekle birlikte, farklı yollarla da yansıtılmalıdır: Kıbrıs Devleti’nin federal anayasasının her iki toplumun oluruyla kabul edilmesi veya değiştirilmesi gerekliliği; federal hükümetin tüm organları ve kararlarında her iki toplumun etkin katılımı; federal hükümetin bir toplumun çıkarlarına karşı herhangi bir önlem alma yetkisine sahip olmayacağının temini; iki federe Devletin eşitliği ve aynı yetki ve fonksiyonlarda olmaları.”

Akıncı 3’lü görüşme sonrasındaki açıklamasında bundan sonra ne olacağına işaret etti.

Akıncı “Beşli konferansla ilgili inisiyatifi yürütecek olan Sayın genel Sekreterdir. Sayın Genel Sekreter herhangi bir tarih telaffuz etmedi. Ama Garantör ülkelerden birinde bir Brexit süreci yaşanıyor, KKTC'de 4-5 ay içinde seçim var. Yunanistan'da hükümet yeni. Türkiye'nin de kebdien özgü pozisyonları var. genel Sekreter hem her iki taraf hem de garantörlerle diyaloglarını sürdürecek. Bir yandan referans kavramlarıyla ilgili katkı yapmaya çalışırken bir yandan da 3 garantör, 2 Kıbrıslı toplum ve BM'nin hazır olacağı beşli gayrı resmi toplantı için hazırlıklarını yapacak. Bu hazırlıklarını yaptıktan sonra tarih belli olacak.”dedi.

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Anastasiadis 3'lü görüşme sonrasında açıklamasında, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye’nin Rum Yönetimi aleyhindeki “yasadışı eylemlerine”, “Maraş’ta kolonizasyon tehdidi”ne ve ara bölgede yeni oldu-bittiler yaratma tehditlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

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Berlin'in özeti ise şu işin özüne geri döndük.

Dönüşümlü Başkanlık ile Garantiler ve "Müdahale hakları" konusunda sürecin önü tıkalı. Müzakerelerin başlaması için gerekli olan “REFERANS ŞARTLARI” ise üzerinden 2 yıl bir süre geçmesine rağmen henüz oluşmamış. Yakın veya orta bir gelecekte Kıbrıs sorununa sulh ile bir çözüm ise henüz ortalıkta görülmüyor.