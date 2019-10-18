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Erkut Yılmabaşar yazdı... Trump Kıbrıs için twitt atmaz ise 3’lü var ama müzakare yok!

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Erkut Yılmabaşar yazdı... Trump Kıbrıs için twitt atmaz ise 3’lü var ama müzakare yok!
Erkut Yılmabaşar yazdı... Trump Kıbrıs için twitt atmaz ise 3’lü var ama müzakare yok!

Dün gece Suriye iç savaşı süresince belki de en önemli imzalardan biri atıldı.

Azerbaycan’ı ziyaret eden T.C.Cumhurbaşkanı Erdoğan SkyNews muhabirinin sorusu üzerine Benim muhatabım Trump’tır, Pence Ankara’da kendi muhatapları ile görüşür dedi.

Ardından Beyaz Saray’dan #TrumpLetter mektubu medyaya sızdırıldı.

Bu da yetmedi Trump Türkiye ile ilgili yaptırım kararları açıkladı.

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Tüm bunlar yaşandıktan sonra Ankara’da Pence Erdoğan görüşmesi 4 saatin üzerinde sürdü ve 13 maddelik ateşi durdurma anlaşması imzalandı.

ABD başkanı Trump anlaşmadan sonra bolca twitt attı.

ABD Başkanı, Türkiye ile YPG'nin durumunu "okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa" benzeterek "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım" dedi. Trump varılan anlaşmayla Kürtlerin "biraz" çekileceğini söyledi.

 

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Hazır Başkan Trump Ortadoğu ile bu kadar yakından ilgilenmeye başlamışken Doğu Akdeniz ile ilgili de bir kaç twitt atsın.

Zira Kıbrıs’ta durumlar inceden hallice...

Müzakere süreci 2.5 yıldır çökmüş durumda...

Müzakere sürecini yeniden başlatması umulan Referans şartlarında uzlaşı yok.

Müzakere sürecinin önünü açmak için ortaya atılan Referans Şartları meselesinin kendisi başlı başına sıkıntı olmuş durumda.

Zira bayan Lute buralara gide gele “ Kıbrıs bir adamıdır cennetten parça mıdır? ” şarkısını öğrenmek üzere...

Şimdi müzakere sürecinin önünü açmak için ortaya atılan Referans Şartları meselesinde uzlaşı yakalayabilmek için 3’lü konferans arayışları var.

Masa dağılmış durumdayken sahada aktörler kendi pozisyonlarını almaya devam ediyor.

Doğu Akdeniz savaş gemilerinin kol gezdiği her an sıcak çatışmanın çıkma olası olduğu bir yer olmuş durumda...

Ankara ile Lefkoşa’nın arası limoni...

Zira Ankara’dan Kıbrıs Türk Liderliğine “Haddini Bil” açıklamaları yapıldı.

Anlaşılan odur ki Başkan Trump Kıbrıs için de bir kaç twitt atmadıkça buralarda da sorunlarımızın çözülmesi pek mümkün olmayacak.

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