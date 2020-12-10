Erkut Yılmabaşar yazdı... Ya Mart’ta seçim ya da HP’den iki istifa daha!

Ersan Saner dün yeni hükümeti kurdu.

Uzunca bir süre devam eden hükümet arayışları 3 Milletvekilinin HP’den istifası ve de Saner’in DP ve YDP’yi ikna etmesi ile dün nihayete erdi.

Başbakan Saner dün Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Kabine de DP ve YDP’nin Bakanları beklenenler olurken UBP’ nin Bakanları ise büyük şaşkınlık yarattı.

Kabine açıklanır açıklanması dün gün boyu sosyal medyada konu konuşuldu. Eleştiriler oldu.

Yapılan Tarım, Eğitim, Maliye Bakanlığı değişiklikleri anlaşılmaya çalışıldı.

Kabinenin bir diğer sürprizi ise eski Dışişleri Bakanı Tahsin Eruğruloğlu’nun vekil olmamasına rağmen dışarıdan atama olarak bu göreve getirilmesi oldu.

Anlaşılan odur ki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında oluşan UBP, DP,YDP azınlık hükümeti Kıbrıs konusunda “şahince” bir politika izleyecek.

Özellikle AB’nin Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki hidro-karbon meselesinde yaptırım kararı aldığı bu günlerde.

Hükümetin oluşturan 3 siyasal partinin Meclis’te çoğunluğu yok. Yani kurulan hükümet bir azınlık hükümeti.

Meclis’ten yasaların geçmesi için önce hazırlanan tasarıların Meclis alt komitesine gitmesi gerekiyor. Ancak orada bir sorun var.

Meclis komitelerinde dağılım UBP 3, CTP2 ve HP 2 üye şeklinde. Bu dağılıma göre hükümetin Meclis alt komitelerinde muhalefet ile uzlaşmadan yasa geçirmesi mümkün değil.

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Hükümetin önünde en büyük sınav bütçe olacak.

UBP, DP,YDP azınlık hükümeti 2021 bütçesini geçirebilmek için muhalefetin en azından komite çalışmalarında desteğine ihtiyaç duyacak.

Ve de anlaşılan odur ki bu yapı konan hedeflerden sadece “Seçim ve Halk Oylaması Yasası” üzerinde bir uzlaşı sağlayıp ülkeyi Mart ayında bir seçime götürmek durumunda kalacak.

Sürüklene sürüklene hem de...

Ya da başlıkta da belirttiğimiz gibi HP’den 2 vekil daha istifa ettirilip Meclisteki grubu bozdurulacak , o halde bile hükümetin 2 Ekim 2021’den daha ileriye gitmesi mümkün değil.

Yani seçim her hal ve şartta kaçınılmaz.

Umalım ki kuzey Kıbrıs’taki bu yaralı demokratik ortam bir kez daha bıçaklanmaz ve de yaralar geri dönülemez bire hal almaz.

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Foto by: SENİH ÇAVUŞOĞLU

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