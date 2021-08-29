  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,68
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

Erkut Yılmabaşar yazdı... Yalan ile talan kol kola girerse!

» »
Yalan ile talan kol kola girerse!
Erkut Yılmabaşar yazdı... Yalan ile talan kol kola girerse!

İrade konusunda durum malum, yaşananlar herkesin gözü önünde yaşanıyor.

Her geçen gün yaşananlar irade yoksunluğunu toplumun tüm kesimlerinin daha açık seçik görmesine neden oluyor.

**

Kıbrıs konusunda ise “hamaset” vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar edebiyatı  almış başını gidiyor.

Önümüzdeki 4 yıl kapatın radyoyu televizyonu “Kıbrıs Meselesi” lakırdısını duyarkenden zira artık mesele ile ilgili muhatap olan herkes yaşananlardan olan bitenden ümidi kesmiş durumda.

Bayan Lute adaya yapacağı ziyaretinden vazgeçmiş.

Zira Kıbrıs’ta da yaz artık bitmek üzere ve tatil mevsimi kendisini yavaş yavaş sonbahara bırakacak.

New York’ta her yıl yapılan BM Genel Kurulu’nda da Kıbrıs ile ilgili herhangi bir görüşmenin olması da beklenmiyor…

Neticede, BM “görüşme işini” yakın zamanda Kıbrıs’ta kapattı görünüyor…

Bari, Tatar kalabalık bir ekip götürmese New York tatili için…

**

Zamlar aldı başını gidiyor.

Halen asgari ücret ise belirlenemedi.

Hem de tarihte ilk kez işçi ve işveren tarafı komisyonda uzlaşmışken.

Bu kez muzırlığı yapan devlet tarafı, zira “Asgari Ücret Tespit Komisyonunda” alınan kararın Bakanlar Kurulu’na bile götürülmediği biliniyor…

Oydu, buydu derken Ağustos ayı da bitti Asgari Ücret belirlenemeden…

**

Bakanlar Kurulu’nun testler konunda aldığı karara kimse sahip çıkmıyor.

Başbakan Saner iki gün arka arkaya basın toplantısı düzenliyor durumu açıklayabilmek için.

Sağlık Bakanı, eğitim Bakanı hatta Maliye Bakanı farklı farklı açıklamalar yapıyor.

Hastane başhekimi de daha başka açıklamalar yapıyor.

Telin güneyine uzanıp bir baksalar uygulamanın nasıl olması gerektiğini görecekler oysa…

Güney Kıbrıs’ta “aşılı kişilere” hızlı testlerden ücret alınmıyor.


Aşılı kişilere ücretli test yalnızca PCR testleri.

**

Kıb-Tek’e alınan yakıtın değerlerinin ciddi derecede limit üstünde olduğu basına yansıdı. Zehirleniyoruz, santral kara duman atıyor.

Yatırım yapılmamış yarım yamalak bir santral arıza yaparsa kış üstü yine anlı şanlı hükümetimiz Rum’dan elektrik almak durumunda kalabilir.

Şefaflık gereği bakanlık bu konuda bir açıklama yapmalı, toplumun kafasındaki soruları cevaplamalı.

**

Maliye Bakanı Dursun Oğuz 880 Milyon TL kayıt dışı paranın %2,5 vergisinin alınarak sisteme dahil edildiğini açıkladı.

Muhalefet ise soruyor bu iş 20 gün sonra iptal olan bir geçici yasa gücünde kararname ile neden yapıldı? Kime veya kimlere bu imkân sağlandı?

**

Sanatçı Bülent Ersoy’un ekibinin İskele’deki bir otelde vereceği konsere gelirken Ercan havalimanında ekibindeki 21 kişinin PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Bu işin görünen yüzü tabi.

Kumarhane otellerinde adına “kapalı devre” turizm denilen sadece kumarhane sahibinin para kazandığı bir düzen kuruldu.

Buralardan ne kadar vergi alındığı veya alınmadığı meçhul.

Sahte PCR işinde yalan ile talan kol kola girdi memleketin yüzündeki makyaj döküldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan 30 Ağustos mesajı29 Ağustos 2021 Pazar 14:55
  • Ataoğlu: “Vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar korumakta kararlıyız”29 Ağustos 2021 Pazar 14:53
  • Rum Ulusal Konseyi 1 Eylül’de; müzakere ekibi 31 Ağustos’ta toplanıyor29 Ağustos 2021 Pazar 14:29
  • Derya: Kapalı devre otelcilik sorun değil mi? PCR testleri sahte olmasa her şey normal mi?29 Ağustos 2021 Pazar 13:29
  • SAHTE PCR davası... Diva'nın ekibi serbest, 1 kişi tutuklu 1 kişi ise aranıyor29 Ağustos 2021 Pazar 13:18
  • “Deniz Suyu Mu Satın Alındı?”29 Ağustos 2021 Pazar 13:03
  • HAKSEN, Güneyde Çalışanların Ücretli PCR’a Tepki Eylemine Destek Açıkladı29 Ağustos 2021 Pazar 11:23
  • Çavuşoğlu, 30 Ağustos’un TC’nin Bugünkü Sınırlarını Çizen Bir Kahramanlık Destanı Olduğunu Vurguladı29 Ağustos 2021 Pazar 11:20
  • Sağlıkta tasarruf olmaz eylemi, düzenleniyor!29 Ağustos 2021 Pazar 11:18
  • Sahte PCR'dan 21 Kişi hakkında yasal işlem!29 Ağustos 2021 Pazar 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti