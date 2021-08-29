Erkut Yılmabaşar yazdı... Yalan ile talan kol kola girerse!

İrade konusunda durum malum, yaşananlar herkesin gözü önünde yaşanıyor.

Her geçen gün yaşananlar irade yoksunluğunu toplumun tüm kesimlerinin daha açık seçik görmesine neden oluyor.

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Kıbrıs konusunda ise “hamaset” vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar edebiyatı almış başını gidiyor.

Önümüzdeki 4 yıl kapatın radyoyu televizyonu “Kıbrıs Meselesi” lakırdısını duyarkenden zira artık mesele ile ilgili muhatap olan herkes yaşananlardan olan bitenden ümidi kesmiş durumda.

Bayan Lute adaya yapacağı ziyaretinden vazgeçmiş.

Zira Kıbrıs’ta da yaz artık bitmek üzere ve tatil mevsimi kendisini yavaş yavaş sonbahara bırakacak.

New York’ta her yıl yapılan BM Genel Kurulu’nda da Kıbrıs ile ilgili herhangi bir görüşmenin olması da beklenmiyor…

Neticede, BM “görüşme işini” yakın zamanda Kıbrıs’ta kapattı görünüyor…

Bari, Tatar kalabalık bir ekip götürmese New York tatili için…

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Zamlar aldı başını gidiyor.

Halen asgari ücret ise belirlenemedi.

Hem de tarihte ilk kez işçi ve işveren tarafı komisyonda uzlaşmışken.

Bu kez muzırlığı yapan devlet tarafı, zira “Asgari Ücret Tespit Komisyonunda” alınan kararın Bakanlar Kurulu’na bile götürülmediği biliniyor…

Oydu, buydu derken Ağustos ayı da bitti Asgari Ücret belirlenemeden…

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Bakanlar Kurulu’nun testler konunda aldığı karara kimse sahip çıkmıyor.

Başbakan Saner iki gün arka arkaya basın toplantısı düzenliyor durumu açıklayabilmek için.

Sağlık Bakanı, eğitim Bakanı hatta Maliye Bakanı farklı farklı açıklamalar yapıyor.

Hastane başhekimi de daha başka açıklamalar yapıyor.

Telin güneyine uzanıp bir baksalar uygulamanın nasıl olması gerektiğini görecekler oysa…

Güney Kıbrıs’ta “aşılı kişilere” hızlı testlerden ücret alınmıyor.



Aşılı kişilere ücretli test yalnızca PCR testleri.

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Kıb-Tek’e alınan yakıtın değerlerinin ciddi derecede limit üstünde olduğu basına yansıdı. Zehirleniyoruz, santral kara duman atıyor.

Yatırım yapılmamış yarım yamalak bir santral arıza yaparsa kış üstü yine anlı şanlı hükümetimiz Rum’dan elektrik almak durumunda kalabilir.

Şefaflık gereği bakanlık bu konuda bir açıklama yapmalı, toplumun kafasındaki soruları cevaplamalı.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz 880 Milyon TL kayıt dışı paranın %2,5 vergisinin alınarak sisteme dahil edildiğini açıkladı.

Muhalefet ise soruyor bu iş 20 gün sonra iptal olan bir geçici yasa gücünde kararname ile neden yapıldı? Kime veya kimlere bu imkân sağlandı?

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Sanatçı Bülent Ersoy’un ekibinin İskele’deki bir otelde vereceği konsere gelirken Ercan havalimanında ekibindeki 21 kişinin PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Bu işin görünen yüzü tabi.

Kumarhane otellerinde adına “kapalı devre” turizm denilen sadece kumarhane sahibinin para kazandığı bir düzen kuruldu.

Buralardan ne kadar vergi alındığı veya alınmadığı meçhul.

Sahte PCR işinde yalan ile talan kol kola girdi memleketin yüzündeki makyaj döküldü.