Ahmet Cavit An, Ali Bizden, Ali Kişmir ...

"Milli Güvenlik Tehdidi" iddiası ile Türkiye'ye girişleri engellenmiş...

3'ü de yazar cızar takımından..

Yani fikirlerini kalem aracılığı ile kağıda döken insanlar...

**

O değil de koca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin düşürüldüğü durum da cabası..

Bazı Kıbrıslı Türklerden "Milli Güvenlik" endişesi duyar hale gelmek...

Kıbrıslı Türklerin bazılarını, yani yazan cızan düşünen takımını Türkiye halkını sevmemekle dahası koskoca Türkiye Devleti'ne "Milli Güvenlik Sorunu" olarak jurnallamak olsa olsa eski 1960 öncesi teşkliat yapsının artıklarının işi olsa gerek.

Halen dünyayı iki kutuplu, internetin ise sadece Facebook olduğunu sanan bir anlayıştan da ne beklenebilir ki zaten?

**

Günde beş vakit "2 Eşit Egemen Devlet" türküsünü söyleyen koltuktakilerden "Nedir be efendiler?" "Bu Milli Güvenlik Meselesi" sorusunu muhataplarına soran ise yok!

Bu öyle basitçe sin da gulle geçsin denecek bir mesele değil.

BM'de, orada burada her yerde günde beş vakit "2 eşit egemen devlet" haklarımız , asla teslim olamayacağız nutuklarından sonra hayatın gerçekleri ise bam başka.

Bu konuda sessiz kalmak Dünya alemin bu koltukta nutuk sallayan da "Ankara'nın papağındır" demesini sağlamaz mı?

Sonra bundan da şikayet edilmez mi?

Bu söylem herkesi yaralamaz mı?

İki eşit devlet söylemi yerle bir olmaz mı?

İnandırıcılığını kaybetmez mi?

**

Türkiye'ye girişleri hakkında elli civarında kişi ile ilgili benzer karaların alındığı iddiası var.

Egemen eşit devlet olan KKTC makamlarını bu konu ilgilendirmiyor mu?