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Erkut Yılmabaşar yazdı.. Yeni Hükümet yeni ray!

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Erkut Yılmabaşar yazdı.. Yeni Hükümet yeni ray!
Erkut Yılmabaşar yazdı.. Yeni Hükümet yeni ray!

Yeni Hükümet yeni ray!

UBP-DP-YDP azınlık seçim hükümeti 10 aylık bir hükümet olacak…

Dün azınlık hükümetinin protokolü törenle Meclis Mavi Salonu’nda imzalandı.

KKTC’de kurulan yeni hükûmetin Kıbrıs sorunundaki politikası ne olacak?

İmzalanan hükümet protokolünden ilk nazarda anladığımız kadar hükümet Kıbrıs Meselesi’nde Cumhurbaşkanı Tatar ile başlayan ray değişimine işaret ediyor ve artık federasyon görüşmelerinin masada olmayacağını iki devletliliğin masada görüşüleceğinden bahsediyor.

Türkiye ile uyuma işaret ediliyor.

Doğu Akdeniz’de nasıl tavır alacak?

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile uyumlu bir politika izleneceği anlaşılıyor.

Kapalı Maraş’ın yerleşime açılması konusuna nasıl bakıyor?

Kapalı Maraş’ın açılması sürecinin devam edeceği ve yerleşime açılacağı Kıbrıslı Rumlara mülklerinin iade edilebileceği öne çıkıyor.

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Tartışmalı ve kutuplaşmalı geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan sonuçlara baktığımızda 67 Bin oy Tatar’a çıkmış 63 Bin oy da Akıncı’ya çıkmıştı.

İşte hükümet oluşurken bu denklemde Tatar cephesinde buluşanlar 3’de transfer yaparak bir azınlık seçim hükümeti oluşturdu.

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Kuzey Kıbrıs’ta üç milletvekilinin partilerinden istifa ettiği gün 20 yıl önce oluşan ve de meydanları inleten “BU MEMLEKET BİZİM PLATFORMU” bu kez siyasi partilerin de içerisinde olduğu şekilde yeninden kuruldu.

Anlaşılan odur ki %51 bir tarafta olacak %49 diğer tarafta…

Bu kutuplaşma bizi nereye götürecek hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

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2 Ekim 2021 tarihi hem hükümette olan partiler için hem de bu dönemde muhalefette kalıp denetim görevi yapacak partiler için önemli bir tarih olacak.

Ocak ayında HP’nin kurultayı olacak, Şubat ayında TDP’nin, Mart ayında YDP’nin muhtemelen Nisan’da DP’nin, yıl dönmeden ise UBP’nin genel Başkanlık için kurultay yapması bekleniyor.

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Siyaset ve de siyasetin yönetiminde olan lider kadrolar ya halk kitlelerini süreçlere dahil edip bu dönemde halk ile kucaklaşacak ya da Ekim ayında yaşanacak seçimde yeniden bir kutuplaşma tehlikesi/tehdidi altında seçime gideceğiz.

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Güç-Sen yönetim kurulu Muhafaza sınavının neden yapılmadığını bir kez daha sordu. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun önüne siyah çelenk koyarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

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Kapılı Maraş’ta Kenedy Caddesi Sular altında kaldı

 

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Günün  Karikatürü

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Günün SÖZÜ:

Aynı Yolu Yürüyenler Farklı Yerlere Varamazlar- Arif Hasan Tahsin

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