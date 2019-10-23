Erkut YILMABAŞAR yazdı... YÖDAK tam bir karmaşa yumağı!

Günlerce gazetelerde yazıldı çizildi, YÖDAK başkanı 365 günün yarısında ülke dışındadır diye.

Olur mu? Böyle de yapılır mı? Neden olmasın denerek yapılan açıklamalar sonucunda süreç geçiştirildi.

Ardından YÖDAK’da 2016 yılında bin bir dedikodu ve yıpratma sonucu görevden uzaklaştırılan Prof. Gökçekuş’un Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurusu Cuma günü sonuçlandırıldı.

Mahkeme usulen alınan görevden uzaklaştırma kararının yanlış olduğuna bulgu yaptı.

YÖDAK’ta kavga, döğüş, tartışma hiç bitmedi sevgili okur.

Biri tam bitti derken öbürü başladı.

YÖDAK’a atananlar kendilerini oraya atayanların da üzerinde gördü zaman zaman.

Haklarında ise ithamlar ve dedikodular hiç bitmedi.

Bazı üyelerin polislik olduğu haklarında suç duyuruları olduğu yazıldı çizildi.

Öyle ayrıcalıklı ve demoklesin kılıcı bir demokrasi ve özgürlüklerle ilgisi olmayan bir kurum yaratıldı ki sürecin nereye gideceği belli ki bazıları tarafından kestirilemiyor…

Akademik olarak yapılan intihallerin arşı aştığı bir ortamda hangi kadro ile hele de haklarında iddialar dolaşan bir kurul ile bunları yapmak pek de mümkün değil.

Bu kurul kendilerinin öyle asilzade zanneder ki önce x üniversite ile ardından y üniversite ile onun da ardından z üniversite ile didiştikden sonra kendi kendi ile kendi arasında da güç kavgasına girmekten çekinmez.

Üyeleri ise bir birleri ile ilgili medya kuruluşlarına haberler sızdırır sonra da hiç haberimiz yoktur pozlarına girerler.

Kurulun üyelerinin bazıları dün Cumhurbaşkanını ziyaret etmiş.

Bazıları, çünkü iki üyesi her ne hal ise yurt dışında imiş…

Bazen başkan bazen de üyeler yurt dışına çıktığından olabilir deyip geçelim…

Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YÖDAK’ın kendi içinde bir uyum yakalayarak sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine işaret ederek, ülkedeki diğer kurumların YÖDAK’a destek vermelerinin de şart olduğunu belirtti.

YÖDAK’ta bu karmaşa yumağı devam edecek mi?

Kendi içlerinde bir uyum olacak mı?

İzlemeye, takip etmeye, yazmaya devam edeceğiz...