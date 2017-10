Erkut Yılmabaşar'a mesaj var

24.10.2017 tarihli mesajlar şöyle...

Sn. Mehmet Harmancı, Ecvet Yusuf Caddesi, Surlar içerisindeki yolları asfaltlama, halkın sağlığı, inşaat denetlemelerindeki özveri derken bukez ‘Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi, bağlantı yolu ve Köprü Yapımı Projesi’ndeki çalışmaları hızlandırdığınız gözlemleniyor. Kişinin aynası yaptığı iştir lafa bakılmaz der atalarımız. Tamam, da aynadan yansıyan başarı taçlandırılmayı bekleniyor. Diğer partilerin başkaları siyasette yaşanan ucubeleri dile getirirken başkanını da bir dürt de yaşanmakta olan bu ucubeleri dile getirsin. Yok, sorry ben pouse modundayım. Söylemleri dondurdum derse bir zahmet ya sen yada Asım İdris parti başkanlığına soyunarak yaşanan rezillikleri dile getirsin. Bunu yapın ki bir keskin kalem ile söz, masaya vururken kırılan bir parmak, sizi takip eden yürekli yiğitlere sizlerden bir hatıra bir miras olarak kalsın.

**

Sunat Atun, KKTC’nin açmayı planladığı rüzgar ve güneş ihalelerinde son noktaya gelindiğini belirterek, gelecek birkaç hafta içinde yenilenebilir enerji alanında ihale açılabileceğini söylediniz.En geç kasım ayında ihalelerin duyurulacağını ve “Güneşte yapılacak ihalenin 25 megavata kadar küçük ölçekte başlangıç projesi olduğunu bir yıl içinde çoğu güneş olmak üzere yenilenebilir enerjide hedefin 70 megavatlık kapasiteye ulaşmak.” Olduğunu dile getirdiniz. Aslında bu söylem kulağa hoş gelirken, icraat da süper olarak nitelendiriliyor. Ancak bir usta bir memleket konumuna gelen ve gücünü Başbakandan aldığını dile getirirken kimseyi dinlemeyen Kıb-Tek yöneticilerini nasıl aşacaksınız dersiniz? KKTC Krallığı içerisinde Prensliğini ilan eden ve yarattıkları negatif cereyan ile halkı tepen, bu zattı muhteremlerin yarattıkları başbakan cereyanı ile dikkat edin sizi de tepmesinler. Sn. Atun, ne hoş, bir zamanlar toz konduramadıklarımız, şimdi kirden görünmez olmuş.

**

Sn. Tufan Erhürman"Erken seçim tarihini ben belirlemem siz belirleyin", "YSK ile ben görüşmem siz görüşün" diyen Özgürgün, bugün de Meclis'te "yardımcı olalım bütçeyi hızla geçirelim, 7 Ocak'a bütçesiz girmeyelim" teklifimizi reddetti. Hiçbir konuda zerrece sorumluluk almak istemeyen bir "başbakan". Bunların iktidarda kaldığı her gün ülkenin, halkın ve gelecek kuşakların kaybettiği bir gündür derken boşuna söylememiştikdiyorsun.Da Sn. Başbakana haksızlık ediyorsun. Birdefa Meclisteki yeri dar. Sonra arazi dağıtımı, istihdam, bol kepçe lokantasından dağıtacağı şeyler için zamanı dar. Yapma sevgili Tufan bu kadar insafsız olma. Yeri dar. Zamanı dar olmasa Sn. Boşbakan pardon Başbakan seçimi 7 Ocak’ta herhalde yapardı. Sevgili Tufan yeteneksizliğin okulu yok ama nedense mezunu çok. Ne diyelim?

**

Sn. Hasan Topaloğlu 2-2 tamamlanan Mağusa Türk Gücü maçı sonrasında Gençler Birliği Teknik Direktörlüğünden istifa karar almışsın.Almış olduğun istifa kararında, camianın ilgisizliği ve maddi yönden sıkıntıların olduğunu belirttin. Tabi bu arada kapıyı gındırık bırakarak yönetim ile bir araya gelerek durumu değerlendireceğin ve istifa kararının netleşeceğini söyledin. Sevgili Hasan, bu kadar yıl futbolculuk hayatın sonrasında da Teknik Direktörlük hayatın var. Hangi kulüpte yüksek dozajda ilgi alaka var. Hangi camia para sıkıntısı çekmez söylermisin? Bunlara alıştık. Sen gel bu istifa kararından vazgeç ve Gençleri üzme. Sevgili Hasan kalbin, mantığa sığmayan ayrı bir mantığı vardır. Bu nedenle gel sen kalbini dinle.

**

Sn. Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri.UBP-DP azınlık hükümetine çevre ile ilgili karne hazırladığınızı ve.10 maddelik karnede, Çevre Yasası, Su kaynakları, çevre kirliği ile ilgili cezalar, Devlet Laboratuvarı yangını, katı atık yönetimi, “Atıktan enerji” projesi, Girne Emirnamesi, Karpaz’daki kaçak yapılar, ormanlık ve CMC maden alanı ile ilgili hükümetin icraatlarınızı değerlendirerek not verdiğinizi belirttiniz. Sn. Üyeler, bende yerde hem Meclise ait 50 kişilik, hemde Bakanlar Kuruluna ait iki karne buldum. Bakanlar Kurulu karnesinde 8 kırık not. Meclisin karnesinde de 40 kırık not vardı? Üzülmesinler diye karneleri yırtıp çöp tenekesine attım. Eeee vallahi sıra sızlerde, miadı dolanları, Güngör çöp alanının yanındaki siyasi çöplüğe halk ile birlikte atıverin. Atın çünkü, 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanların artık o koltuklarda yeri yok.

**

Sn. Kenan Akın,bu güne kadar başkanı olduğunuz Maraş Gençlik Spor ile ilgilenen ve sahip çıkan olmadığını, ayrıca ahlaksızca 2016-2017 sezonunda KTF Federasyonunun vermiş olduğu nakti ödül gençlere verilmedi. Bunun adına şerefsizlik mi denir bilemiyorum diyorsun. Sn. Akın, at binenin kılıç kuşananın diyor atalarımız. Ancak o devir değişti. Tarım Bakanı olduğunuz devirde çiftçi ve hayvancıya şimdi de sporcu gençlere hayatınızı adamış durumdasınız. Sizler hayatınızdan ve cebinizden harcarken, unutmayın birileri cebine kattıkları ile hayatına keyif katıyor. Kenan bakanım, bugün mal alırken sadece marka alırsınız. Eski pazarlarda mal alırken biraz da insanlık alırdınız. Bunların bırakmadıkları insanlığı nerede ve nasıl alalım dersiniz?

**

Sn. Ahmet Çaluda, bir süre önce Hür – İş’in başına geçtiniz. Siyasi arenadaki deneyiminiz ve dağarcığınızdaki birikim ile ortalığı yakıp geçeceğinizi bekledik. Hür –İş’i ‘Duraklama devrinden’ Yükselme devrine’ geçireceğinizi düşündük. Ancak bizim mavro beytambal kalsın bahçe çeşmesinden su olmadığı zaman ‘Tısss’ diye ses gelirken, sizin Hür-İş’ten hiç ses gelmiyor. Sn. Çaluda, ne oldu? Makine mangosmu etti? Aksona gardası mı koptu. Yoksa tekerlek rulemaları yıprandığı için Hür –İş tomofili yampuri yampuri mi gitmeye başladı. Bence deneyimli birisi olarak makineye rayma yapın. Yoksa bizim Ali dayı, bu harita bu Kıbrıs’ı almayacak be annem diyor.

**

Sn. İzzet İzcan KKTC’nin giderek bir suç cennetine dönüştüğünü dile getirdiniz. Uyuşturucu, fuhuş, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, insan hakları ihlali gibi suçlarda patlama yaşandığına işaret ediyorsunuz. “Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir ülke yaratma başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimizin öncelikli görevidir” diyorsunuz. Bu konuda çok haklısınız da yukarıda belirtilen durumlar için hukuk da bu bahsettiğiniz hukuk parti içerisinde sizin için ‘Guguk’mu oluyor? Yoksa hukuk 30 sene o koltuğa Japon yapıştırıcı ile yapışanlar ve KKTC Krallığı içerisinde ‘Prensliğini’ ilan eden sizler için zaman içerisinde değişime uğrayarak hukuktan ‘Guguk’ durumuna mı dönüşüyor.Sn. İzcan, ben notunu verdiğim insanı ve insanları bir daha ne sözlüye nede yazılıya kaldırmam. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Erkut Yılmabaşarİskele, Üniversite işinde bu kez çok yaklaştı. Entrikalara kurban olmamalı. İskele tek yumruk oldu. Top Bakanlar Kurulunda. DP tutumunu açıkladı, sıra UBP'de... Unutmadan hatırlatalım son sözü İskeleliler söyleyecek bu da böyle biline diyorsun. Da, İlçe olmasına karşın bugüne kadar hastane dahil, birçok vatandaşa kolaylık sağlayacak olan kurumları eksik bırakılan. Hep üvey evlat muamelesi gören İskele, bölgeye üniversite yapılmasında da üvey evlat muamelesi görüyor. Eeee bukez İskele halkı kendisine üvey evlat muamelesi yapanlara üvey evlat muamelesi yapmalı ve mahalleye göndermeli derim. Sevgili Erkut, kökünde evrensel ahlâk olmayan, insanlık ile ilgili telaşı olmayan bizdeki bu miadı dolan dinozor devrinden kalma siyasi eserler beş para etmez. Atın İskele çöplüğüne gitsin.

**

Sn. Cenk Özdağ, sosyal medyadaki paylaşımında tüm Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinde bugünden başlayarak 7 Ocak 2018 tarihine kadar koltuklarda bakım yapılacağı için, hükümet kesik olacaktır. Çalışmaların seyrine göre hükümet koltuğa belirtilen tarihten daha geç gelebilir. Erken gelemez. Halkımız koltukta heran hükümet ve bakanlar varmış gibi davranması rica olunur diyorsun. Da bizi hayretler içerisinde bırakıyorsun. Sevgili Cenk, sanki bugüne kadar hükümet varmış ve bazı bakanlarda koltuklarında huşu içerisinde görev yapıyormuş gibi söyledin. Bak sevgili Cenk, dünyada hiçbirşey yoktan var olmaz. Var olanda yok olmaz. Yalnız şekil değiştirir. Hükümet yok ki var olsun. Olanlarda koltukta varmış gibi şekil değiştirmekten öte gitmediler ki hükümetin varlığını anlayalım. Hepimiz bizi öldürmekte olan sanal bir güzelliğin esiri olduk. Bindik bu alamete gidiyoruz felakete.