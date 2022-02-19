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Erling Haaland yarışında iki takım kaldı

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Erling Haaland yarışında iki takım kaldı
Erling Haaland yarışında iki takım kaldı

Yaz transfer döneminde hangi takıma transfer olacağı en çok merak edilen Erling Haaland için Real Madrid ve Barcelona'nın bir adım önde olduğu belirtildi.

Sözleşmesindeki maddeyle birlikte yaz transfer döneminde 75 milyon euroya serbest kalacak Erling Haaland'ın geleceği yavaş yavaş netleşiyor.

Sport'ta yer alan haberde Avrupa'da birçok kulübün listesinin ilk sırasında yer alan Norveçli golcü için Real Madrid ve Barcelona'nın diğer takımların önünde olduğu ve Haaland'ın bu iki takım arasında tercih yapacağı ifade edildi.

Haberde Bayern Münih, Liverpool, Manchester United, Paris Saint Germain ve Chelsea'nin Erling Haaland'a sunduğu şartların yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan Barcelona'nın yeni projesinde Haaland'ın liderliği üstleneceği ve 21 yaşındaki oyuncuya yıllık 20 milyon euro teklif edildiği kaydedildi. Haaland, Barcelona'nın teklifini kabul etmesi halinde takımın en çok kazanan oyuncusu olacak. Bu ücrete ek olarak performansa bağlı bonusların da sözleşme de yer alacağı ifade edildi.

Sport'ta yer alan bir diğer haberde ise Erling Haaland'ı transfer etmek isteyen takımlarından birisi olan Real Madrid'in Monako'da genç oyuncunun avukatları ve menajeri Mino Raiola'nın yardımcılarından Rafela Pimenta ile görüşme yaptığı kaydedildi.

Görüşmede sözleşme şartlarında anlaşma sağlandığı ifade edilirken son kararı Erling Haaland'ın vereceği belirtildi. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 20 maça çıkan Erling Haaland, 23 gol ve 6 asist kaydetti.

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