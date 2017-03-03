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Erman Torooğlu: Ben olsam Fenerbahçe'ye bu turdan sonra prim vermem, ceza veririm

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Erman Torooğlu: Ben olsam Fenerbahçe'ye bu turdan sonra prim vermem, ceza veririm
Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etmişti

Fotomaç yazarı ve Aspor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle ilgili "Ben olsam Fenerbahçe'ye bu turdan sonra prim vermem, ceza veririm; şimdiye kadar niye böyle oynamadınız diye" yorumunda bulundu.

Toroğlu, Fenerbahçe atağında ilk yarının sonlarında Ozan Tufan ile başlayan ve Alper ile devam eden atakta iki futbolcunun da yavaş kalmasının ardından Kayserispor savunmasınnı yerleşmesi üzerine Alper ile Ozan Tufan'ı sert bir dille eleştirdi.

Maçın 45. dakikasında Sağ kanatta Lens ile Kayserisporlu futbolcunun ikili mücadelesinde yan hakem Fenerbahçe lehine karar verdi. Atışı hemen kullanan Lens'in pasında Fernandao topu ağlara gönderdi.

Bu kararın öncesinde Lens önce taç zannederek topu eline aldı fakat daha sonra faul olarak topu kullanmıştı. Kayserisporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulunurken pozisyonu değerlendiren Toroğlu şunları söyledi:

Yardımcı hakem burada faul olduğuna kara veriyor. Lens taç atacak. Yardımcı hayır diyor. Sol eliyle topu yere koy diyor. Lens topu yere koyarken Kayserisporlu futbolcuların hepsi oyundan düşüyor.

Lens çok zeki bir adam, top tam bu pozisyondayken yardımcı hakem ofsayt hattından kopmuş.6-7 metre defansın gerisinde.

Buradaki olay, 1: yardımcı yerinde değil, 2: top durduğunda mı vuruyor, hareketliyken mi? Lens top durduktan sonra vuruyor buradaki olayda hiçbir hata yok.

Pozisyonda ikinci tartışma ise Fernandao'nun ofsaytta olup olmadığı... Arkasındaki oyuncu bozuyor Fernandao ofsaytta değil gol temiz. Yardımcı hakemin yanlış yerde olduğunu görüyoruz zaten orta hakem golü veriyor, yardımcı bir türlü yerinden kıpırdamıyor. Yardımcı afallıyor! Golü vereceksen git santraya. Buradaki bütün olay Lens'in futbol zekası, Kayserisporlu futbolcuların acemiliği

Toroğlu, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından yaptığı açıklamada: "Ben olsam Fenerbahçe'ye bu turdan sonra prim vermem, ceza veririm; şimdiye kadar niye böyle oynamadınız diye" ifadelerini kullandı.

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