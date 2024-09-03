Erman Yaylalı: Gençlere çalışma hakkı ve iş kurma özgürlüğü geri verilecek

TDP Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Erman Yaylalı, TDP’nin yönetiminde, Anayasal haklar olan “çalışma hakkı ve “iş kurma özgürlüğünün” gençlere geri verileceğini ve yurt dışına göçün önüne geçileceğini söyledi.

“ÇALIŞMA HAKKI VE İŞ KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ ORTADAN KALDIRILARAK GENÇLERİMİZİN EVRENSEL İNSAN HAKLARI GASP EDİLMEKTEDİR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, TDP’nin yönetiminde, Anayasal haklar olan “çalışma hakkı ve “iş kurma özgürlüğünün” gençlere geri verileceğini ve yurt dışına göçün önüne geçileceğini vurguladı

“BU HAKKIN, O ÜLKEDE YAŞAYAN İNSANLARA SAĞLANMASI ÜLKE YÖNETİCİLERİNİN ASLİ GÖREVİDİR”

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, “çalışma hakkı” ve “iş kurma özgürlüğü”nün, insanların yetişkin duruma geldikten sonra almış oldukları eğitim ve yaşamları süresince elde ettikleri kişisel becerilerine uygun bir işte çalışarak veya başarılı olabilecekleri bir iş kurarak insanlık onurunu sağlayacak bir gelir düzeyinde yaşamlarını sürdürebilmelerini ve geleceklerini güvence altına almalarını sağlayan evrensel bir hak olduğunu hatırlattı.

Bu hakkın, o ülkede yaşayan insanlara sağlanmasının ise ülke yöneticilerinin asli görevi olduğunu belirten Yaylalı, birçok ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de bu evrensel hakların, Anayasa’nın 48. ve 49. maddelerinde “Çalışma Özgürlüğü” ve “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlıkları altında yer aldığını kaydetti.

Yaylalı, “Bu haklar aynı zamanda çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili oluşturulan yasal mevzuatta da düzenlenerek güvence altına alınmıştır” dedi.

“GENÇLER BAŞKA ÜLKELERDE YAŞAM SÜRMEYE ZORLANIYOR”

Ülke yönetimini elinde tutan şu anki liyakatsiz siyasi ve idari yapının, böyle bir anayasal ve yasal haktan haberdar olmadıklarının ve bu evrensel hakların yurttaşlara sağlanması hususunun onların ilgi alanlarının tamamen dışında olduğunun açıkça görüldüğüne işaret eden Yaylalı, yurt dışına tahsil amacıyla giden gençlerin hemen hemen tümünün, ülkede insanlık onuruna uygun olarak yaşamlarını sürdürebilecekleri seviyede bir gelir elde edebilecekleri iş ve çalışma koşullarını bulamadıklarını, başka bir ifade ile mevcut yönetim tarafından kendilerine böyle bir imkan yaratılmadığı için geri dönmediğini ve başka ülkelerde yaşam sürmeye zorlandığını vurguladı.

“DEVLET, HİÇBİR FONKSİYONUNU YERİNE GETİREMEZ NOKTAYA GETİRİLDİ”

Yaylalı, son yıllarda ise ülkede eğitim sürecini tamamlayan gençlerin de eskiye nazaran çok daha fazla yurt dışına göç ederek yaşamlarını ülkeleri dışında sürdürmeye zorlandığını söyleyerek, şunları kaydetti;

“Ülkeyi idare ettiğini zannedenler, hepimizin gözünün içine baka baka tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sınavsız, tamamen partizanca ve hiçbir koşula bakılmaksızın kendi yandaş ve akrabalarını istihdam etmeye devam etmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen kamu istihdamları sayesinde kamu yönetimi tamamen bitirildi ve devlet halkına hizmet edemez, hiçbir fonksiyonunu yerine getiremez bir noktaya getirildi”

“BU KONU ÜLKEYİ YÖNETTİĞİNİ SANANLARIN TAMAMEN İLGİ ALANI DIŞINDADIR”

Ülke yönetimi tarafından ‘KKTC’ yurttaşı gençlerin kendi meslek ve becerilerine uygun olarak ülkelerinde çalışabilme veya iş kurabilmelerine olanak sağlayacak hiçbir plan, program veya teşvik mekanizmasının geliştirilemediğini ve bu yönde hiçbir istihdam politikası oluşturulmadığını vurgulayan Yaylalı, liyakatsiz kadrolar tarafından idare edilmeye çalışılan ülkedeki yönetimde; bu yönde bir gaile, düşünce ve beceri de bulunmadığını kaydetti.

Yaylalı, “Bu konu, ülkeyi yönettiğini sananların tamamen ilgi alanı dışına çıkmıştır. Kendi yurttaşlarımızın istihdamını sağlamak yerine bunun tam tersine üçüncü ülke uyruklu kişilerin ülkeye daha kolay giriş yaparak ucuz işgücü olarak birçok sektörde çalışabilmeleri için elden gelen yapılmaktadır” dedi.

“TDP’NİN ESAS POLİTİKALARINDAN BİRİSİ DE İŞSİZ GENÇLERIN KENDİ ÜLKELERİNDE İSTİHDAM EDILMELERINI, IŞ KURABILMELERINI SAĞLAMAK OLACAK"

Özellikle literatürde “genç işsiz” olarak adlandırılan 18-35 yaş arası gençlerin işgücü piyasasına girişleri ile ilgili hiçbir çalışma ve gaile yapılmadığına, bu durumun sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığına dikkat çeken Yaylalı, bu anlayışın toplumun geleceğini yok etmekle eşdeğer bir anlayış olduğunun altını çizdi.

Yaylalı, “Toplumcu Demokrasi Partisi’nin esas politikalarından birisi de işsizlikle mücadele edip KKTC yurttaşı işsiz gençlerin kendi ülkelerinde istihdam edilmelerini, iş kurabilmelerini sağlamak olacaktır. Bu amaçla gerekli tüm çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlanmış olup projelerimiz de hazırdır. KKTC yurttaşlarının çalışmayı tercih ettiği iş veya sektörlerde yabancı işgücü çalıştırılması hususu çok ciddi bir şekilde değerlendirilecektir” dedi.

“İSTİHDAM POLİTİKALARIMIZI BU PRENSİPLER ÇERÇEVESİNDE OLUŞTURDUK”

Yaylalı, özellikle üçüncü ülke uyruklu kişilerin çalışma hayatındaki durumunun ivedi olarak gözden geçirileceğini ve işlerin niteliğine göre üçüncü ülke yurttaşlarına kota uygulanacağını veya izin verilmeyeceğini belirterek, istihdam politikalarını bu prensipler çerçevesinde oluşturup yerel işgücü istihdamını ciddi boyutlarda teşvik edeceklerini aktardı.

Yaylalı, “Çalışma ve iş kurma hakkının kullanılması sosyal hukuk devletinin en önemli unsurları arasındadır. Özellikle çalışma hakkı, diğer tüm insan haklarının gerçekleşebilmesi için vazgeçilmez olan bir haktır” ifadelerini kullandı.

“TDP, ÜLKESİNE, İNSANLARINA VE TOPLUMUMUZUN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAKTIR”

TDP Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu MYK Üyesi Erman Yaylalı, yurttaşlar için çalışma hakkının ortadan kaldırıldığı, yok edildiği ve yönetim tarafından sağlanamadığı bir durumda diğer insan haklarını da zaten ortadan kaldırılmış olduğuna işaret etti, şu andaki yönetimin fiili uygulamalarının tam da bu yönde olduğunu belirtti.

Mevcut kamu idaresinin liyakatsiz yöneticileri tarafında gençlerin elinden alınan evrensel, anayasal ve yasal hakların başında gelen çalışma ve iş kurma hakkının, TDP yönetiminde gençlere geri verileceğini söyleyen Yaylalı, “Yurt dışına göç eden gençlerimizin ülkelerine geri dönmeleri ve kendi vatanlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri TDP’nin en önde gelen hedefleri arasındadır. Bu amaçla işgücü piyasasında çok ciddi düzenlemeler yapılacak ve buna paralel teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. TDP, ülkesine, insanlarına ve toplumumuzun geleceğine sahip çıkacaktır” dedi.