Erman Yaylalı: TDP fark yaratacak ekonomik ve sosyal politikalarla geliyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, TDP’nin ekonomi politikalarını anlattı, hepsinin bilimsel ve ülke gerçeklerine uygun ortak akılla hazırlandığını vurguladı

“MAKAMLARINDA BİR GÜN DAHA KALABİLMEK İÇİN HER ŞEYİ MÜBAH OLARAK GÖRÜYORLAR”

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, ülkenin çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu, yurttaşların alım gücünün her geçen gün azaldığını ve giderek yoksullaştığını söyleyerek, toplumun “memleketi idare etsin” diye vekalet verdiği siyasi partilerin ve bu vekillerin ise sadece kendi menfaatleri ve geleceklerini düşündüğünü belirtti.

Yıllardır ülke ve halk yararına hiçbir olumlu icraat yapılmadığına vurgu yapan Yaylalı, “Kendi şahsi çıkarları için ülkemizi belirsizlik ve kaos ortamına sokmaktan hiçbir şekilde çekinmiyorlar. Makamlarında bir gün daha kalabilmek için her şeyi mübah olarak görüyorlar. Tüm bu olumsuzluklar da halkımızın gözü önünde alenen yaşanıyor, halk her şeyi açık ve net bir şekilde görüyor” dedi.

“POLİTİKALARIMIZIN TEMEL MOTİVASYONU; ‘ADALETLİ, ŞEFFAF VE HALKÇI BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ HAYATA GEÇİRİLMESİ’DİR”

Yönetimi elinde bulunduranların şahsi menfaatleri ve çıkarları için uğraşırken, TDP’nin ise yönetime geldiği zaman halk yararına uygulamaya koyacağı ekonomik ve sosyal politikaları oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Yaylalı, TDP’nin tüm politikalardaki temel unsurun; “adaletli, şeffaf ve halkçı bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi” olduğunu söyledi.

TDP olarak temel anlayış ve prensiplerinin; “adil bir yönetim oluşturmak” ve bu sayede halkın devlete karşı kaybolan güven duygusunu geri kazandırmak olduğuna işaret eden Yaylalı, halihazırda devam eden ve halkı her geçen gün yoksullaştıran bozuk, başıboş, plansız, programsız ve tamamen partizanca yönetim anlayışının, kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Yayalalı, “TDP ile birlikte halkın devlet yönetimine duyduğu güven tekrar tesis edilecek ve devlet halkı ile tekrar bütünleşecektir” dedi.

“AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINACAK”

TDP’nin ekonomi politikalarının da aynı temel yaklaşım prensibiyle oluşturulduğunu söyleyen Yaylalı, öncelikle ve ivedi bir şekilde “adaletli bir vergi sisteminin” hayata geçirilmesi için konu ile ilgili herkes tarafından kabul edilen vergi uzmanlardan ve ekonomistlerden oluşan bir komite oluşturup, bu konuda gerekli tüm düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

Yaylalı, “Vergi politikaları konusundaki temel yaklaşımımız bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması’ yönündeki politikaların oluşturulması olacaktır. Devletin mali temelinde, herkes tarafından benimsenecek, kabul edilecek olan gerçekçi ve adil bir vergi sistemi oluşturacaktır” dedi.

“TEMEL GİRDİ MADDELERİNİN FİYATLARININ ARTMAMASI İÇİN GEREKLİ TÜM POLİTİKA VE ENSTRÜMANLAR KULLANILACAK”

Bunlarla birlikte ülkede tüm alanlarda ortaya çıkan ve inanılmaz boyutlara ulaşan kayıt dışılıkla da ciddi bir şekilde mücadele edeceklerini kaydeden Yaylalı, tüm ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması ile birlikte devlet gelirlerinin çok büyük oran ve miktarlarda artacağının da aşikâr olduğunu vurguladı.

Yaylalı, “Uygulamaya koyacağımız gelir artırıcı ekonomik politikalarla birlikte hayat pahalılığı ile de ciddi bir şekilde mücadele edilecek ve özellikle temel tüketim maddeleri ve üretimde kullanılan temel girdi maddelerinin fiyatlarının artmaması için gerekli tüm politika ve enstrümanlar kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

“ADALETLİ BİR YAKLAŞIM ORTAYA KOYULACAK”

TDP’nin uygulamaya koyacağı ekonomik sosyal politikaların ana hedefinin; yurttaşlar arasında gözle görülür bir şekilde bozulan gelir dağılımının en az seviyeye indirilmesi ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması olacağını söyleyen Yaylalı, her konuda tüm yurttaşlara eşit davranacaklarını ve adaletli bir yaklaşım ortaya koyacaklarını vurguladı.

Bu hedefe ulaşıp toplumun refah seviyesini artırabilmek için gerekli istihdam politikaları oluşturulacağını, işsizlikle çok ciddi bir şekilde mücadele edileceğini, her platformda belirttikleri gibi KKTC yurttaşı genç işsizlere istihdam olanakları yaratabilmek için çok ciddi plan ve projelerinin de oluşturulduğunu anlatan Yaylalı, bununla birlikte düşük gelirli ve sosyal yardımla geçinmeye çalışan yurttaşların refah seviyelerinin artırılmasını için gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını, yoksullukla mücadelenin ana hedefleri olacağını kaydetti.

“TDP’NİN AKILCI, ADİL, ŞEFFAF VE HALKÇI POLİTİKALARIYLA ÜLKE EKONOMİSİ ÇOK KISA SÜREDE NORMALE DÖNMEYE BAŞLAYACAK”

Ekonomik alanda kendilerinin de özellikle “öncü sektör” olarak değerlendirdikleri “turizm” ve “eğitim” sektörlerine özel önem verileceğini ve bu sektörlerle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma planları oluşturulacağını belirten Yaylalı, turizm ve eğitimle birlikte ülke için oldukça önemli olan “tarım” sektöründe de planlı bir yapı oluşturulacağını söyledi.

Yaylalı, “Ortaya koyacağımız ekonomik politikalar izah edilebilecek plan ve programlara dayanacaktır. Özet olarak halihazırda çok kötü ve olumsuz bir noktaya getirilen ekonomik ve sosyal yapımız, TDP’nin yönetime geldiği zaman uygulayacağı akılcı, adil, şeffaf ve halkçı politikalarla çok kısa bir süre içerisinde tekrar normale dönmeye başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.