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Ermeni lobisinden Biden’a çağrı: Türkiye’yi şikayet ettiler

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Washington'da büyük bir etkisi olan Ermeni lobisi, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet etti.
Ermeni lobisinden Biden’a çağrı: Türkiye’yi şikayet ettiler

ABD siyasetinde etkin bir baskı unsuru olan Ermeni lobisi, ABD Başkanı Joe Biden’a ve Kongre’ye baskı yapmaya başladı.

ABD’nin Kafkaslar politikasını eleştiren ve bu bölgedeki ilişkileri “resetlemesi” gerektiğini duyuran ABD’nin önde gelen Ermeni lobisi grubu Amerika’nın Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) bir çağrıda bulundu.

Dağlık Karabağ’da Bakü ve Ankara’nın hamlelerinin savaş suçu olduğunu iddia eden ANCA, Biden’dan ve ABD Kongresi’nden bazı taleplerde bulundu. Sosyal medya üzerinden de paylaşılan metinde Washington yönetiminin Türkiye ve Azerbaycan’a karşı harekete geçmesi istendi.

“Azerbaycan’ın Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a yönelik şiddetini” bitirmek için 7 madde sıralayan örgüt ABD’nin Bakü yönetimine verdiği askeri ve güvenlik desteğinin sonlandırılması gerektiğini, bölgedeki Ermenilere en az 100 milyon dolarlık yardımın “hemen” yapılmsaı gerektiğini ve aralarında Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in de olduğu birçok üst düzey isme yaptırım uygulanması gerektiğini iddia etti.

NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZLAR

Öte yandan Ermeni lobisinin istekleri arasında, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteğin sonlandırılması ve Türkiye’nin yaptırımı deldiği iddiasının da resmen kayıtlara geçmesi istendi. ANCA, son dönemde ilişkilerin normalleşme sürecine girmeye başladığı Türkiye-Ermenistan hattında yaşanan yakınlaşmadan da rahatsız olduğunu metinde aktardı.

Biden ile birlikte ABD’li siyasetçilere gönderilen metinde, “Azerbaycan ve destekçisi Türkiye’nin amacı belli: Ermenistan ve Dağlık Karabağ üzerinde saldırıları artırarak ilk Hıristiyan ülkesinde soykırım yaratmak” denildi.

Washington yönetiminin ve siyasetçilerin ANCA’nın bu “taleplerine” nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

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